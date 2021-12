Zbog silaznog trenda četvrtog vala epidemije, koji traje već desetak dana, Slovenija ne razmišlja o uvođenju obveznog cijepljenja za koje se zadnjih dana odlučilo nekoliko država u Europi s većim postotkom cijepljenih od Slovenije, u kojoj je na taj način zaštićeno samo malo više od pola stanovništva.

"Istina, prije je bilo i takvih zamisli, no sada smatramo da u situaciji koju imamo treba nastaviti s postojećim mjerama", kazala je za Slovensku televiziju glavna infektologinja u vladinom vijeću za COVID-19 Bojana Beović.



Po njenim se riječima epidemiološko stanje u Sloveniji "smiruje", a dobre su i perspektive o daljnjem smirivanju do predstojećih blagdanskih dana.



No, u Sloveniji je s druge strane problem da ljudi slabo razumiju koliko je važno da se cijepe, pa je postotak cijepljenih skoro zastao na nešto više od 54 posto cijele populacije. "Zato bi obvezno cijepljenje zapravo izazvalo dodatne otpore u javnosti", smatra Beović.



U Sloveniji trenutno vlada ne predviđa dodatne restrikcije ili tzv. lockdown za necijepljene, jer se za rad i druge aktivnosti, uz cijepljenost ili preboljelost COVID-19, i dalje omogućava i negativan test.

"Živimo skoro normalan život"

"Tako da zapravo živimo skoro normalan život. Ako do blagdana stanje bude još bolje i u bolnicama, gdje je još uvijek mnogo oboljelih, moglo bi se razmišljati i o ukidanju nekih restrikcija", kazala je Beović, upozorivši ipak da bi to moglo biti previše riskantno jer je još mnogo necijepljenih i ljudi koji nisu bili u kontaktu s virusom pa nemaju nikakvu zaštitu.



Vezano uz želje za više druženja i okupljanja uz praznike, Beović je navela da bi bilo "pametno" da to čine samo oni koji su cijepljeni ili su preboljeli COVID-19, ocijenivši da bi to morala biti jedna vrsta pristojnosti u sadašnjoj zdravstvenoj situaciji.

2257 novozaraženih

Slovenska vlada objavila je u srijedu da je u zadnja 24 sata potvrđeno 2257 novozaraženih, pri čemu je pozitivno bilo 32,4 posto testova, a umrlo je još 16 ljudi od posljedica bolesti.



Dan ranije bilo je 2482 novozaraženih i 39,5 posto pozitivnih testova, a svi epidemiološki podaci znatno su povoljniji i u odnosu na stanje od prije sedam dana.



U zemlji je trenutno 35.113 aktivnih zaraza, a cijepljeno je do sada 54,5 posto stanovništva, prema novim podacima vlade. U bolnicama je trenutno1107 COVID pacijenata, a na intenzivnim odjelima njih 275, što po ocjenama epidemiologa znači da je broj hospitalizacija dosegnuo vrh i da će početi padati.



Četrnaestodnevna incidencija zaraženih na sto tisuća stanovnika pala je na 1665 slučajeva, a sedmodnevni prosjek zaraza u jednom danu na 2073 infekcije.