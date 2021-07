Slovenska ljekarnička komora pokrenula je pilot-program koji će omogućiti masovnije cijepljenje, no za sada ne protiv COVIDA-19 nego protiv klasične gripe.

''Pozivamo zainteresirane ljekarne da se za program jave do 10. kolovoza, očekujemo da će ih se uključiti 10 do 15 i da bi s cijepljenjem mogle početi u studenom'', kazala je predsjednica apotekarske komore Darja Potočnik Benčič.



Dodala je kako iskustvo zemalja kod kojih je već uobičajeno da se ljudi sezonski cijepe protiv gripe potvrđuju da se na taj način i uz angažman ljekarničkih farmaceuta može jako povećati postotak cijepljenog stanovništa nego što je to slučaj u Sloveniji, gdje to mogu raditi samo medicinski djelatnici u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama.



Po riječima Potočnik Benčič ljekarne bi najprije sudjelovale isključivo u cijepljenju protiv gripe, ali bi u slučaju nove epidemije COVID-19 ili drugih zaraznih bolesti mogle postati i "rezervne lokacije" i za takve masovnije vakcinacije.



Ovo poduzimamo na osnovi iskustava 12 europskih država koje takav sistem već imaju i koje su tako znatno povećale postotak cijepljenih, ustvrdila je.



Priznala je da je takva inicijativa naišla na miješane reakcije kod apotekarskih farmaceuta, no tvrdi da bi njihovo uključivanje u pilot program bilo dobrovoljno i da bi se na početku cijepljenje u ljekarnama odvijalo pod mentorstvom liječnika.



Prema podacima slovenskog Instituta za javno zdravlje, udio stanovništva koji se cijepi protiv gripe u Sloveniji je među najnižima u Europskoj uniji, pa se tako na primjer u sezoni bolesti cijepi obično manje od 12 posto starijih od 65 godina, premda je preporuka Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) da se u toj dobnoj skupini dostigne procijepljenost 75 posto ljudi.