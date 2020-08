Zbog povratka u svoje zemlje turisti se masovno testiraju u Hrvatskoj. Neke hotelske kuće čak im i plaćaju testove kako bi ih zadržali. No, osim testova koji odmah ukazuju na prisutnost koronavirusa u tijelu, postoje i serološki testovi koji otkrivaju je li osoba u nekom proteklom razdoblju imala koronu.

Gužva na splitskim plažama popustila je već od prošlog vikenda, ali i dalje ima posjetitelja. Svi su bez maski. Koliko ih je, a da i ne znaju, preboljelo koronavirus?

Laboratoriji su ovih dana popularni kao plaža i kafići. Ubod igle i znat ćete je li ona prehlada prije mjesec ili dva zapravo bio koronavirus.

Privatni laboratoriji ne rade one skuplje PCR testove koji pokazuju imate li trenutačno koronavirus. No, mogu napraviti one jeftinije, serološke testove, koji stoje oko 150 kuna i kažu vam jeste li koronu nešto ranije preboljeli.

''Imamo mjesečno oko 400 testiranja. Najvažnije za pacijente da znaju je da serološki testovi nisu mjerodavni prvih 7 do 10 dana, zato što je antitijelima potrebno 7 do 10 dana da se razviju'', istaknula je imunologinja Silvana Mišković.

Koliko dugo antitijela ostaju u organizmu?

Serološka testiranja obavljaju se i u županijskim Zavodima za javno zdravstvo koji rade i pravi PCR test koji kaže imate li koronavirus upravo sada. Cijena tog testa ovisi o brzini i prevođenju na engleski, od 700 do 900 kuna. Taj test sada masovno traže turisti koji se vraćaju kući. Serološki test se manje traži, a mnogi i ne znaju za njega.

No, koliko traju antitijela za koronu u tijelu čovjeka nije sigurno. ''Neki kažu mjesec, dva, a neki nekoliko tjedana, što je loše'', kaže doktorica Vanja Kaliterna.

Dakle, jesmo li preboljevši koronavirus jednom uopće stekli imunitet i jesmo li time zaista zaštićeni od nove zaraze tim istim virusom, to nitko ne zna. Mnogi će, ipak, obaviti serološki test i pokušati provjeriti jesu li bili zaraženi.

