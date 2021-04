Šefica danske Agencije za lijekove Tanja Erichsen onesvijestila se tijekom konferencije za novinare na kojoj je objavljeno da Danska do daljnjega prestaje cijepiti AstraZenecinim cjepivom.

Šefica danske Agencije za lijekove Tanja Erichsen onesvijestila se pred kamerama tijekom konferencije za medije nakon što je obznanila da se prestaje s cijepljenjem AstraZenecom. Konferenciju za medije prenosile su mnoge televizije.

"Danska je prva zemlja Europske unije koja je trajno prekinula cijepljenje AstraZenecom. Rizik od poremećaja zgrušavanja je nizak, ali i dalje previsok da bi se nastavilo s cijepljenjem kako je planirano", kazala je, a potom se onesvijestila.

Odmah je reagirao direktor danske zdravstvene uprave Søren Brostrøm, koji ju je postavio u bočni položaj. Konferencija za medije potom je prekinuta. Erichsen je prevezena u bolnicu radi opreza, a BBC je javio da se oporavila.

Danska je ovaj tjedan postala prva zemlja koja je obustavila uporabu cjepiva AstraZenece, dok europski dužnosnici nastavljaju analizirati desetke izvještaja o vrlo rijetkim krvnim ugrušcima u kombinaciji s niskim trombocitima koji su se pojavili u zemljama Unije, kao i u Velikoj Britaniji.

Brostrom je rekao da je Danska daleko dogurala s cijepljenjem starije populacije koja je u najvećem riziku od teškog oblika COVID-19, dok su mlađe dobne skupine izložene manjem riziku od komplikacija bolesti.

