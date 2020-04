Hrvatska popušta mjere. Sutra kreće prva faza. Otvaraju se neprehrambene trgovine, knjižare, knjižnice, muzeji, počinju voziti tramvaji i autobusi.

Prazna stajališta autobusa - sutra će se ponovno napuniti ljudima i vozilima. U promet se pušta javni gradski prijevoz. Njime će na posao i Gordana koja apelira na sugrađane da se drže uputa.

"Poručila bih da paze na sebe, da imaju maske, da imaju rukavice i da se ne guraju da drže distance od dva metra i čuvaju sebe i druge", kazala je Gordana iz Zagreba.

Vrata otvaraju i neprehrambene trgovine i uslužne djelatnosti u kojima je moguće držati razmak, a u koje se ulazi s ulice. Više će se gledati, manje dirati. Anđelina koja prodaje satove kaže nam kako će od sutra više razgovarati s kupcima.

"Pozitivnom komunikacijom vidjet ćemo želi li kupac uopće probati, hoće li uzeti sat, hoće li vraćati. Kažem, više nekako izbjegavamo vraćanje robe pa se nadam da će kupac više biti oprezan pri odabiru", kazala je.

Isprobana odjeća ide u karantenu

Posebno oprezni morat će biti oni koji prodaju odjeću. Preporuke su da se majice, košulje, haljine - ne isprobavaju. Ipak ako je to neizbježno, trgovci će isprobanu robu staviti u karantenu na pet dana.

"Probavanu odjeću ili model stavljamo u ormar, koji je posebno odvojen, pod najlon i ona ne dolazi ni s kim u doticaj", objasnila je krojačica Senka.

Otvaraju se i trgovine obućom, za njih za sad nema posebnih mjera. Na posao se vraćaju i postolari. Danijel će dezinficijensom prskati svaku cipelu koja mu dođe na popravak.

"Čujte s cipelama ipak hodate po vani. To je jedino što ja mogu napraviti za svoju sigurnost i naravno kad vraćam mušterijama da bude ipak dezinficirana ta cipela", objasnio je Danijel.

Veliki trgovački centri ostaju zatvoreni

Veliki trgovački centri i dalje ostaju zatvoreni, a u trgovine i radnje će, kao i do sada, moći ograničen broj ljudi. Računica stožera izgleda ovako - na svakih 100 četvornih metara neto istodobno može boraviti 15 kupaca. Ako je teško odrediti neto površinu, broj kupaca može se izračunati tako da se bruto površina trgovine podijeli s 10.

Preporuka je na ulazima imati zaštitare. Gdje je to nemoguće, stožer savjetuje da se ograniči broj košarica i kolica. Trgovine koje od sutra rade po starom radnom vremenu, ali ne i nedjeljom, u danu moraju imati jedan sat pauze za izmjenu radnika.

"Da se ne susreću i ne križaju djelatnici međusobno. Da u to vrijeme dućan bude prazan da bi se moglo obaviti čišćenje i dezinfekcija", objasnio je Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Ljubitelji knjige dolaze na svoje

Od sutra će i ljubitelji knjige na svoje. Gradska knjižnica u Vukovaru spremna je. Sve je razrađeno do najsitnijih detalja.

"Dezinficirat će ruke, uzet će rukavice, staviti na svoje ruke, ući će u knjižnicu, pult će ga dočekati, kolegica ili kolega koji budu u smjeni. U vrećici će predati građu kolegicama i kolegama, koji će također imati zaštitne rukavice i nosit će zaštitne maske", objasnila je Jelena Miškić, ravnateljica Gradske knjižnice u Vukovaru.

Oni će potom vrećice s knjigom staviti u još jednu vrećicu. "Nakon tri dana ćemo vaditi knjige, dezinficirati alkoholom, ostavit malo da se osuše i tek onda će nazad na police", dodala je Miškić.

Razgledavanje i diranje knjiga je zabranjeno. Naslovi za posuđivanje pregledavaju se na internetu te ih djelatnik knjižnice potom uručuje čitatelju.

Muzeji otvaraju svoja vrata

Kulturne manifestacije i dalje su zabranjene, no od sutra se može u individualno razgledavanje galerija i muzeja. U teoriji sve to zvuči jednostavno, no može li zaživjeti u praksi objasnila je gošća Dnevnika Nove TV, ravnateljica Tehničkog muzeja u Zagrebu Markita Franulić.

Posjetitelje će na ulazu dočekati dezinficijens za ruke. Bit će ograničen broj ljudi u muzeju, a socijalna distanca morat će biti održavana.

Kako je rekla Franulić, muzej se otvara 5. svibnja i to za pojedince. "Nadam se da interes nije zamro, režim je poznat - moći će učći od 20 do 30 posjetitelja odjednom", kazala je i dodala da će biti provođene sve mjere.

Potrebno je suzdržati se od diranja predmeta

"Znamo da je djeci posebno teško suzdržati se od diranja predmeta, no morat će", rekla je i dodala da ne otvaraju vrata u ponedjeljak kako bi donijeli dodatne protokole o ponašanju zaposlenika i posjetitelja te kako bi se dodatno opremili zaštitnom opremom za posjetitelje i definirali režim čišćenja, dezinfekcije, ulaza ljudi i ostalih detalja.

Muzej će biti otvoren za ograničen broj ljudi kako bi se održala socijalna distanca. Zatvoreni ostaju Rudnik i Planetarij jer je u njima nemoguće održati razmak među ljudima.

"Nama je ovo inače sezona najvećeg posjeta, ovih dana bismo imali Festival znanosti. Tada imamo dvjestotinjak programa u tjedan dana za pet do šest tisuća posjetitelja. To je odgođeno do jeseni", navodi.

"Prošle godine smo imali rekordan posjet, oko 195.000 posjeta. Mi imamo stalnu postavu i naše programe. Mi godišnje imamo više od 5000 vodstava za grupe, ove godine će to biti smanjeno jer je ovo razdoblje od ožujka do lipnja najintenzivnije", kazala je Franulić i dodala da se nada kako će se grupe vratiti najesen.

"Nama su vlastiti prihodi od posjeta bitni, njima zatvaramo neke praznine koje imamo. S obzirom na mjere i opremu koju moramo imati, bit će to i dodatni trošak, kazala je.

"Mi inače angažiramo studente koji budu ovdje, no do daljnjega će svi vanjski suradnici otkazani zbog financijske sutiacije. Apeliramo na ljude da se suzdrže i da se pridržavaju mjera koje vrijede i kad idu u trgovinu", istaknula je Franulić.

