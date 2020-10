Ravnateljica NZJZ-a Splitsko-dalmatinske županije Željka Karin upozorila je da se veliki dio građana ponaša neodgovorno i da takvo ponašanje ima za posljedicu pooštravanje mjera koje bi moglo prouzročiti pad gospodarstva.

O dnevnom postotku pozitivnih u ukupnom broju testiranih na COVID-19 kaže kako se u posljednjih mjesec i pol dana radi o šest do deset posto, 11 posto te da se tu ipak drži neki nivo, piše N1.

U toj je županiji u subotu bilo 63 novih pozitivnih, a njih 33 je iz prethodno utvrđenih kontakata. "To znači da u tom području nije došlo do širenja zaraze", objasnila je, "međutim, zabrinjava nas ovih 30 gdje se ustanovilo da su to osobe koje rade u većim ustanovama, institucijama. Neke od njih čak rade i u prosvjeti i u zdravstvu".

Apelirala je na one koji rade u sustavima socijalne skrbi, obrazovanja i zdravstva da posebno vode računa o ponašanju jer, kako je rekla, imaju veću obvezu od drugih. "Imali smo dječje sportske klubove. Natjecanja isto tako. I institucije gdje se utvrdilo da se održavaju sastanci s većim brojem ljudi te da se ne pridržavaju se mjera", objasnila je Karin.

Navodi i da bi moglo doći do porasta broja zaraženih. "Bojimo se da će do toga doći ako se nastavimo ponašati neodgovorno. Moramo misliti o tome, ako situacija bude eskalirala, morat će doći do pooštravanja mjera, a onda znamo što to donosi sa sobom, i pad gospodarstva", zaključila je.