O tome kako se Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje nosi s trenutnom situacijom oko koronavirusa, ima li povećanog broja bolovanja i može li sustav izdržati naknade za samoizolaciju razgovarali smo s ravnateljem Vukelićem.

Gost Dnevnika Nove TV ravnatelj HZZO-a Lucian Vukelić rekao je da za sad nema rasta broja bolovanja.

"Prema podacima koje imamo za prva dva mjeseca 2020. u usporedbi s 2019., bolovanja je manje. Za prva dva mjeseca 2019. godine imali smo 4,2 posto dok je ove godine 3,9. Znači, smanjeno je za otprilike 0,3 posto u odnosu na prošlu godinu. Naravno, još nemam podatke za kraj ožujka i travanj. Onda ćemo vjerojatno imati puno točnije informacije, ali ne vjerujem. Po informacijama koje sad dobivam, neće biti posebne razlike", rekao je Vukelić.

Neki liječnici su se žalili da dosta pacijenata traži bolovanje na račun toga što su u rizičnoj skupini. Na pitanje trebaju li im izaći u susret, Vukelić kaže da različito odgovara kao ravnatelj i kao liječnik.

"Kao ravnatelj HZZO-a mogu vam reći da mi ovdje baratamo isključivo brojevima. A kao liječnik mogu isto tako reći da svaki liječnik treba profesionalno odraditi svoj posao i vidjeti je li to potrebno nekome ili nije. Pacijent može puno toga zahtijevati, a na liječniku je da se ponaša profesionalno i da na temelju toga da svoje mišljenje, uputnicu ili bolovanje", rekao je Vukelić.

Govorio je i o potražnji za roditeljskim dopustom.

"U ovom trenutku još nemamo točne podatke, ali vam mogu reći jedan kuriozitet, a to je da imamo potražnju, recimo to tako, za bolovanjem, tj., rodiljnim dopustom. Za 15-ak dana bismo trebali imati točne podatke", rekao je Vukelić.

Dodao je i da su istražili je li istina da pacijenti neke liječnike nisu mogli dobiti telefonom.

"Kada smo dobili pritužbe da se neki od liječnika ne javljaju, napravili smo preko 3000 kontrola. Prema podacima koje ja imam sada, 94 posto liječnika i ordinacija se javilo. Ovi drugi koji nisu, pretpostavljam da su bile linije zauzete. Apeliram da oni koji prijavljuju liječnike, prijavljuju imenom i prezimenom pa ćemo onda moći i drugačije reagirati", kaže ravnatelj HZZO-a.

Pričao je i o naknadama za samoizolacije.

"Prema današnjim statističkim podacima zatraženo su 10.663 naknade, bolovanja. Naravno, to su naknade koje će biti isplaćene ako se osiguranik ne razboli. Ako se razboli, odlazi na bolovanje. Ova naknada za samoizolaciju iznosi 4257 kuna, samoizolacija traje 15 dana, to je pola iznosa. Za HZZO je to 22,5 milijuna kuna na koje nismo računali. Prvi puta imamo trošak sam samoizolaciju", kazao je.

Na pitanje može li HZZO izdržati takav trošak, Vukelić je rekao: Za sada se držimo. Naravno, moramo vidjeti kako će to biti u travnju i svibnju, ali za sada izdržavamo.

