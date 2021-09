Baš uoči nove školske godine raste broj djece koja su zbog covida u bolnicama. U četvrtom valu udio djece u broju hospitaliziranih veći je za 50 posto nego u trećem valu. Pitali smo liječnike zašto.

Udio djece u broju hospitaliziranih raste, a Jelena Roganović, iz Klinike za pedijatriju KBC-a Rijeka potvrđuje da prevladava delta varijanta. "Do pojave delta varijante tek je poneko testirano dijete imalo pozitivan nalaz", kaže Roganović, ali dodaje da zasad ne primjećuju kod djece teže kliničke slike.

I američki CDC kaže da Delta soj nije opasniji za djecu od drugih sojeva.

Djeca su do sada najčešće bila bez simptoma ili su simptomi kod njih bili vrlo blagi. Klaićeva je imala niz takvih slučajeva, a otkrivali su se i u ambulanti, što potvrđuje i Zoran Barčot, voditelj Hitne službe Klinike za dječje bolesti.

"U proteklom smo razdoblju imali oko sedamdesetero djece koja su tijekom prijeoperacijske dijagnostike bila pozitivna na COVID", kaže Barčot.

I kod djece se javlja postcovid sindrom koji se, kako kaže doktorica Roganović, najčešće manifestira povišenom tjelesnom temperaturom, nespecifičnim osipom, bolovima u mišićima, zglobovima i konjuktivitisom, a rjeđe se pojavljuju i neki drugi simptomi.

Ozbiljnijih slučajeva bilo je i u Rijeci i u Zagrebu. "Nažalost, imali smo i nekoliko teških pacijenata kod kojih su se postoperativno ili tijekom liječenja razvili simptomi MIS-C sindroma pa smo ih poslali u infektivnu kliniku na liječenje", kaže Bačot.

Raste udio djece u hospitaliziranima

I podaci pokazuju da raste udio djece u hospitaliziranima. U prvom valu hospitalizirano je više od 8000 osoba, od čega 234 djece, što je 2,8 posto. Sad u četvrtom valu hospitalizirano je 1976 osoba, među njima i 108 djece, što je 5,5 posto.

No Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja HZJZ-a, kaže da to nije apsolutni dokaz da je kod djece teža klinička slika. "Radi se o tome da nam se stariji građani manje hospitaliziraju zato što su cijepljeni", kaže Pavić Šimetin.

Ivana Pavić Šimetin Foto: DNEVNIK.hr

U Hrvatskoj se do sada cijepilo tek 1527 djece u dobi od 12 do 14 godina. Mladih u dobi od 15 do 19 godina kudikamo više - 26.616. Na obvezno cijepljenje djece za sada se ni ne pomišlja.

"Za djecu je cijepljenje dobrovoljno i bit će dobrovoljno tako dugo dok je dobrovoljno za sve odrasle pa i duže nakon toga", kaže Pavić Šimetin