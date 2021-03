Velika Britanija u ponedjeljak je zatražila od Europske unije da dopusti slanje pošiljke cjepiva protiv koronavirusa koju je naručila, u vrijeme dok traju tenzije između Londona i Bruxellesa zbog potencijalne zabrane izvoza s kontinenta.

"Krivac je Ujedinjeno Kraljevstvo, ne Europska unija”, rekao je jedan dužnosnik EU-a za agenciju Reuters. "Radi se o tome da svi moraju postići dogovor s tvrtkom koja prodaje iznad svojih proizvodnih kapaciteta. AstraZeneca mora dostaviti doze EU-u."

Europa zaostaje za Britanijom i SAD-om u cijepljenju svog stanovništva, a čelnici EU-a će na sastanku u četvrtak raspravljati o zabrani izvoza cjepiva u Britaniju.

Britanski premijer Boris Johnson razgovarat će s najmoćnijim europskim čelnicima, njemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, kako bi odgovorili EU od takve zabrane.

"Nastavit će se robusni razgovori s Europskom unijom o tome koliko je važno da se takve blokade ne dogode", rekla je Helen Whately, zamjenica ministra zdravstva, za radio LBC.

"Jako je važno da se tvrtkama dopusti ispunjavanje ugovornih obveza", dodala je. Britanija, koja je konačno napustila EU 31. prosinca, opetovano je upozorila savez da bi takvi činovi imali teške posljedice, ne otkrivši na što misli.

Bloomberg javlja kako su europski birokrati i čelnici zemalja EU-a bijesni zbog spoznaje da AstraZeneca Uniji nije dostavila dogovorenih 120 milijuna doza cjepiva u prvome kvartalu, dok istovremeno poštuje sve odredbe dogovora s vladom Borisa Johnsona.

AstraZeneca je Bruxellesu rekla da Britanci koriste klauzulu u ugovoru o nabavci da bi joj spriječili izvoz cjepiva dok se britansko tržište potpuno ne zadovolji, kazali su dužnosnici EU-a.

I dok Francuska, Njemačka i Italija u pravilu podržavaju strožu kontrolu izvoza za one koji ne odgovaraju recipročno, države poput Nizozemske, Belgije i Irske opreznije su s idejom zabrane izvoza u Britaniju. EU je već blokirao jednu pošiljku cjepiva u Australiju.

Jedan dužnosnik EU-a je u nedjelju rekao Reutersu da savez odbija pozive britanske vlade da joj se pošalju cjepiva AstraZenece proizvedene u tvornici u Nizozemskoj.

"Britanci insistiraju da im pogon Halix u Nizozemskoj mora dostaviti lijek koji je tamo proizveden. To neće ići", kazao je dužnosnik. Ta tvornica u Leidenu navedena je kao dobavljač cjepiva u ugovorima koje je AstraZeneca potpisala i s Londonom i s Bruxellesom.

"Što je proizvedeno u Halixu, ide EU-u", poručio je dužnosnik. AstraZeneca još nije tražila odobrenje od EU-a za cjepiva koje za nju proizvodi Halix, no dužnosnik i drugi izvor iz EU-a kazali su da je taj zahtjev na putu. Bez njega se tamo proizvedena cjepiva ne smiju koristiti u savezu. Britanci su do 20. ožujka dali gotovo 44 cjepiva na 100 stanovnika, dok je Europa tek na 13, pokazuju podaci stranice Our World in Data.

Iz tvornica u EU-u u Veliku Britaniju do sada je izvezeno oko 10 milijuna doza cjepiva, većinom Pfizerova.

Europska bi unija uvođenjem zabrane, kratkoročno gledano, imala nešto više doza za svoje potrebe, ali time ne bi utjecala na svoj dugoročni plan cijepljenja jer bi ubrzo i sama postala ovisna o nabavi doza na međunarodnom tržištu, piše Guardian.

Ako dođe do takve odluke, to će biti velika šteta za Borisa Johnsona i Veliku Britaniju jer bi se cijeli proces cijepljenja, koje je do sada teklo prilično uspješno, u tom slučaju odgodio do kraja kolovoza 2021.