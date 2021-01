Početkom godine medicinski radnici u COVID bolnici u Dubravi imali su u toj ustanovi zabavu s bendom i uz alkohol. Snimke su sada procurile u medije.

Medicinski radnici COVID bolnice u Dubravi početkom godine organizirali su zabavu u toj ustanovi, a na njoj se, prema tvrdnjama njihovih kolega, okupilo više ljudi koji su uz alkohol, živi bend i muziku slavili. Snimku tuluma u bolnici dio medicinara dostavio je RTL-u.

Vidljivo je da medicinske sestre i pomoćno osoblje plešu u kolu, bez distance i maski. Oni koji su snimku dostavili zbog tog su incidenta ljutiti. Jedna od medicinskih sestara uputila je RTL-u pismo u kojem navodi kako u više od 20 godina radnog staža nešto takvo nije doživjela.

“U ovakvim situacijama me sram što sam medicinska sestra. U 20 godina staža ovo nisam doživjela. Nepoštivanje epidemioloških mjera, alkohol u potocima, tambure, pjesma i ples. I sve to u prostoru bolnice u režiji djelatnika. Ne znam tko je dozvolio bend u bolnici i je li za to znao, ali očekujem sankcije za aktere ovog događaja.

Mislim da se ovime bacila ružna slika na ostale djelatnike koji svoj posao rade kako treba, cijela bolnica bruji o spornom tulumu, a vrijeme je i da se za to odgovara i spriječi u buduće. Borimo se protiv virusa, a sami ga širimo. Ljuta sam i razočarana”, napisala je.

"Pa gledajte, ja snimku vidim prvi put i iznenađen sam, ali morate mi dati vrijeme da utvrdimo činjenice, okolnosti pa da vam dam nešto detaljniji odgovor na to", rekao je Ivica Lukšić, v.d. ravnateja KB Dubrava.

"Iznenađen sam, ali morate znati da u bolnici ljudi naporno rade i da moram vidjeti sve okolnosti što je dovelo do toga da bi vam mogao nešto detaljnije reći. Kad utvrdimo okolnosti izvijestit ćemo vas", rekao je Lukšić za RTL.