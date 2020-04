Daniela Frigan iz Jezera na otoku Murteru poslala je potresno pismo redakciji portala Sibenik.in u kojem tvrdi kako je njezin otac preminuo 25. ožujka nakon što je medicinska pomoć na otoku potpuno zakazala.

Očajna čitateljica tvrdi kako je njezin otac postao prva žrtva začaranog kruga nakon što je medicinska pomoć za njenu obitelj u potpunosti zakazala.

Daniela priča kako su zbog nesnosnih bolova u leđima, prvo neuspješno pokušali kontaktirati njihovu doktoricu da bi se potom obratili najbližu ambulantu, onu u Tisnom.

"Zar ne znate da hitna u Tisnom više na postoji?"

„Tamo smo naišli na bezobrazan i hladan ton: rečeno nam je da naš otac nije njihov pacijent te da im nije poznat razlog zbog kojeg je potrebno da zovemo baš ambulantu u Tisnom. Nekoliko minuta nakon smo ih, greškom i u panici, slučajno ponovno nazvali te smo naišli na još bezobrazniji i drskiji toni rečeno nam je, citiram: „Opet me zovete, rekla sam vam, ja vam pomoći ne mogu.“ Iako je moja majka samo rekla „pa doktorice Vi ste zdravstveni radnik, recite mi kome da se obratim, tko nam može pomoći, što je sa hitnom pomoći u Tisnom? Samo je drsko odgovorila: "pa zar Vi ne znate da hitna pomoć u Tisnom više ne postoji“. Nakon toga je poziv prekinut“, priča čitateljica portala Sibenik.in.

Nakon niza poziva obitelj je uspjela dobiti hitnu pomoć, ali ni tu nije bilo razumijevanja,.

„Više puta sam ih zvala i naizmjenično su mi se javljale dvije doktorice, koje su uporno govorile da moraju provjeriti sa epidemiologom smijemo li dovesti oca, da li smo bili u kontaktu sa zaraženim osobama, da li smo u karanteni ili samoizolaciji ( iako sam više puta napominjala da smo mi u mjestu Jezera koje se nalazi na otoku Murteru i da naše mjesto nije u karanteni). Također mi je rekla da zar ja stvarno mislim da se za bol u leđima trebaju slati cijeli tim ljudi, savjetovala nam je da mu pomognemo tabletama za bolove. Nakon mog pitanja što da se mom tati nešto dogodi jer stvarno ne izgleda dobro i urliče od bolova, kako da mu pomognemo, rekla je: „evo provjerit ćemo te vas kontaktirati“. Ja sam ih molila da ćemo ga mi dovesti našim autom samo da dođemo te je nakon previše izgubljenih minuta napokon rekla „Dovedite gospodina osobno jer mi ne možemo slati cijeli tim u zaraženo područje radi nečije boli u leđima“, kaže čitateljica i dodaje kako njezin otac nije bio pozitivan na koronavirus.

"Zar zaista nije bilo moguće doći po čovjaka koji se previja od bolova?"



Nažalost, Danijelin otac je izgubio bitku za život u roku od 2 sata nakon prvoga upućenog poziva hitnoj pomoć. Nikada nije ni uspio stići do hitne pomoći u Vodicama, jer je na pola puta izgubio svijest te je hitna Vodice došla po njega i odvela ga na hitni prijem Šibenik.

„Puno smo puta bili odsječeni od svijeta, no ovoga puta, nažalost, u kritičnom trenutku te je zbog toga izgubljen ljudski život. Je li zaista moguće da, zbog cijele koronavirus situacije, nije bilo moguće doći po čovjeka koji proživljava veliku bol? Zar zaista nije bilo moguće pokušati mu pomoći, čovjeku koji se očigledno bori za život? Zar nas je strah od virusa zvanog COVID-19 cijepio od ljudskosti? Napominjem da se radi o čovjeku koji nije bio COVID-19 pozitivan, a i da je takav bio slučaj, svejedno ima pravo na hitnu medicinsku pomoć. Možemo li se napokon izboriti za to da liječnici koji to, moralno zapravo nisu, odu sa svojih radnih mjesta? Možemo li se napokon izboriti za hitnu pomoć na otoku, koja će biti tu i za nas i vas 24/7? Možemo li učiniti nešto da se ljudi počnu osjećati sigurno i da se napokon možemo osloniti na stručnu medicinsku pomoć koja će biti dostupna svima i u svakom trenutku i koja bi nam svima trebala biti zajamčena? Jer život nema cijenu', zaključuje svoje potresno pismo Daniela Frigan.

Podsjetimo, načelnik Općine Tisno Ivan Klarin jučer je izjavio da je stanje zdravstvene skrbi na području dva naselja u karanteni Murtera i Betine, jako zabrinjavajuće, no ništa bolje očito nije ni u Jezerima gdje karantena nije na snazi.