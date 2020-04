Od ponedjeljka trgovine će raditi od 7 do 21 sat. Dvokratno, s pauzom od 14 do 15 sati, kada će trajati dezinfekcija prostora između smjena. No, više neće raditi nedjeljom što mnogi nazivaju političkom, a ne epidemiološkom mjerom. Popuštanje mjera u Dnevniku Nove TV komentirao je potpredsjednik SDP-a Rajko Ostojić.

Vrata otvaraju i neprehrambene trgovine. No, moraju se pridržavati strogih mjera - osobito oni koji prodaju odjeću.

Slaže li se SDP s načinom na koji Vlada popušta mjere, kazao je gost Dnevnika Nove TV potpredsjednik stranke Rajko Ostojić.

Kako je rekao, popuštanje mjera nije zdravstveno opravdano "Pogotovo uz vremenski razmak od sedam dana, taj rok bi trebao biti 14 dana. Mi smo jedina zemlja Europske unije koja popušta mjere ubrzano, s rokom od sedam dana. Svi naši susjedi to rade na 14 dana", istaknuo je.

"Cijeli niz bolnica je obranjen od virusa jer su smjene liječnika i medicinskih sestara bile od po 14 dana. Period inkubacije u 99 posto je 14 dana. Logično, znanstveno, iskustveno i stručno utemeljeno", dodao je Ostojić.

Smatra da HDZ popušta mjere na ovaj način zbog izbora. "To se vidi iz aviona - oni žele na izbore. HDZ po stoti put stavlja svoje interese ispred interesa države, društva, čak i zdravlja građana i interesa Europske unije", kazao je.

HDZ poput Macrona

Navodi da je HDZ napravio sličnu stvar koju je napravio francuski predsjednik Emmanuel Macron. "Macron je prvi proglasio rat, rat protiv virusa", kazao je i dodao da su na kraju u Francuskoj održani lokalni izbori 15. ožujka. "Napravio je stari politički štos - idemo se ujediniti oko zastave", pojasnio je i dodao da se na taj način mobilizirao narod.

O izborima tijekom ljeta kaže da o tome treba odlučiti pozicija. "Pozicija to mora riješiti, da se Sabor raspusti. Mi želimo fair play, želimo jasna pravila utakmice", naveo je Ostojić.

Kaže da je temelj politike kontakt s biračima. "Ne moramo se rukovati, ali barem da se dodirnemo laktom, barem da razgovaramo bez maske, da komuniciramo nekakav dobar govor, tribinu", kazao je i dodao da je "politika kontaktni sport, a ne virtualni".

"Nećemo se kriti iza Nacionalnog stožera kao što to radi HDZ, želimo kontakt s biračima. HDZ, kao i Plenković i Macron, zna da sada dolaze srednjoročni i dugoročni efekti. HDZ zna da dolaze pitanja - zašto nije bilo maski, zaštitnih sredstava, zašto su neki domovi stradali...", objasnio je Ostojić.

SDP spreman za izbore

Tvrdi da je SDP spreman za izbore. "Mi smo spremni za izbore. Bilo kad!", dodao je. "Ako idemo sada na izbore, a predsjedavamo Europskom unijom, onda je Plenković abdicirao. Dakle, Plenković više ne predsjedava Europskom unijom", smatra.

"Inkubacija, stručno, znanstveno i iskustveno - cijela Polinezija, sve one države na istoku koje imaju sad ljeto imaju inkubaciju i imaju infekciju. Naši građani moraju znati činjenicu - a ona je da je zadnji rok za izbore sredina dvanaestog mjeseca", naveo je.

Smatra da Davor Bernardić može parirati Andreju Plenkoviću. "Poput naša dva velika predsjednika, Zorana Milanovića i Ivice Račana, bili su predsjednici SDP-a i premijeri. O tome uopće nema govora", objasnio je Ostojić.

Komentirao neradne nedjelje

Za neradne nedjelje kaže da se "ministri skrivaju iza takozvanog stožera". "Idemo logično - ako želimo smanjiti socijalno distanciranje, omogućite da što više trgovina i što više lokala radi, pogotovo subotom i nedjeljom. Da ljudi imaju izbora, više opcija pa neće biti gužve. Logično", smatra Ostojić.

"Ovo je neprihvatljivo. Poruka struci - nemojte to braniti. Nemojte dozvoliti da se manipulira s vama. Neka ministri preuzmu odgovornost. Ministri u cijeloj Europi kažu koje su mjere, osim u Hrvatskoj", kazao je i naveo kao primjer ministricu obrazovanja Blaženku Divjak koja je pozvala građane da odluče hoće li djeca ići u školu.

I za socijalu kaže da je ministrica Nada Murganić, sada ministrica Vesna Bedeković - obećala poveći broj novih domova za starije.

"Nisu napravili ništa. Podsjetit ću ministrica Bedeković manipulira podacima, nemamo 800 domova za starije. Imamo 800 domova za starije, obiteljskih domova i domova udomitelja", objasnio je i dodao da nije ministricu Bedeković vidio ni u Splitu ni u Koprivnici nakon proboja koronavirusa u domove za starije.

SDP je tražio od banaka da se na godinu dana odgodi moratorij na kredite. "Oni trebaju to napraviti. Mi smo uzajamno vezani. Kome će prodavati svoj proizvod ako nema građana koji će ga kupiti. Pa to je napravila Slovenija. Ne želimo da banke propadnu, oni će svoj proizvod prodati", objasnio je Ostojić.

