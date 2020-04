Policija u Philadelphiji vrlo strogo provodi mjere nošenja zaštitnih maski u javnom prostoru. Putnik jednog gradskog autobusa to je otkrio na teži način.

Udruga putnika u javnom prijevozu iz Philadelphije objavila je nekoliko video snimki iz lokalnog gradskog autobusa, koje pokazuju kako se u javnom prijevozu u tom gradu provode mjere protiv širenja pandemije koronavirusa.

U prvom videu, jedan dužnosnik ulazi u autobus i upozorava sve putnike koji nemaju zaštitnu masku na licu, da ne mogu biti u autobusu. On sam, s druge strane, uopće ne nosi zaštitnu masku, no uspio je nekolicinu putnika izbaciti iz autobusa zbog nenošenja zaštitnih maski, prenosi RT.

throwing off riders for not having masks. Are masks a requirement for riders? this dude's not wearing one pic.twitter.com/2IXtnI5dkO

Na drugoj snimci, više policajaca iz gradskog autobusa fizički izbacuje jednog od putnika koji ne nosi masku iz autobusa. Jedan od policajaca ga vuče za noge korz izlazna vrata, dok ga mu druga dvojica pokušavaju sputati ruke kojima se hvatao za drške u autobusu.

Policajci koji ga izbacuju na toj snimci imaju maske i rukavice, a nakon što su ga uspjeli izvući iz autobusa, oko muškarca se skupilo ukupno desetak policajaca.

Bijesan putnik podigao je mobitel koji mu je ispao iz džepa tijekom opiranja policajcima pa im je poručio da želi brojeve njihovih znački, vjerojatno u namjeri pravnog djelovanja protiv svih njih.

do riders know that they might be pulled off a SEPTA bus by 10 cops for not having a mask? pic.twitter.com/NnHXJC02E8