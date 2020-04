Boris Johnson se od nedjelje navečer nalazi na pretragama u londonskoj bolnici St Thomas pošto je desetak dana imao simptome COVIDA-19 koji nisu popuštali. U ponedjeljak navečer prebačen je na intenzivnu njegu.

Zdravstveno stanje britanskog premijera Borisa Johnsona koji je zaražen koronavirusom u ponedjeljak se pogoršalo i on je prebačen na intenzivnu njegu, objavljeno je iz Downing Streeta.

Johnson se od nedjelje navečer nalazi na pretragama u londonskoj bolnici St Thomas' pošto je desetak dana imao simptome COVIDA-19 koji nisu popuštali.

U ponedjeljak popodne stanje mu se pogoršalo pa je prebačen na intenzivnu njegu, objavljeno je iz njegova ureda.

Ministar vanjskih poslova Dominic Raab ranije u ponedjeljak je izjavio da Johnson ostaje u bolnici ali je "vedra duha" i nastavlja voditi vladu.

Njegov glasnogovornik ranije je u ponedjeljak opovrgao pisanje Timea da premijer dobiva terapiju kisikom, ali nije želio odgovoriti na pitanje ima li upalu pluća.

Ministar vanjskih poslova Raab danas je vodio sjednicu vlade umjesto Johnsona, ali je priznao da s premijerom nije osobno razgovarao od subote.

Britanija nema formalni plan tko mijenja premijera ako nije u stanju obnašati dužnost. No, Downing Street je već najavio da će Johnsona zamijeniti ministar vanjskih poslova Raab ako bude potrebno. On će nastaviti voditi sjednice vlade dok je Johnson u bolnici.

Brz oporavak britanskom kolegi Johnsonu zaželio je i hrvatski premijer Andrej Plenković.

I wish a quick recovery to my friend @BorisJohnson. We all hope he recovers soon. We stand together and united in our fight against the #COVID19 and our resolve to protect the health of our citizens. pic.twitter.com/AyimOs2oZo