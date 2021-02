U 9 sati počelo je cijepljenje protiv koronavirusa za građane grada Zagreba u okviru druge faze cijepljenja osoba starije životne dobi kao i osoba s kroničnim bolestima. Građani su se na lokaciji počeli pojavljivati već iza 6 sati kako bi što prije dobili svoju dozu cjepiva.

Povodom početka cijepljenja protiv koronavirusa za građane grada Zagreba u okviru druge faze cijepljenja osoba starije životne dobi kao i osoba s kroničnim bolestima, medijima se obraćaju ministar zdravstva Vili Beroš i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak.

"Najavljen je dolazak veće količine cjepiva. Prva faza cjepljenja se približava kraja i svjedočimo fenomenuonih koji se nije javio, sada to čini, što čini da se malo prolongira prva faza cjepljenja, ali polako ali sigurno ulazimo u drugu fazu. Siguran sam da će ovi punktovi dati potporu realizaciji našeg lana cjepljenja. Ipak nemamo toliko veliku količinu cjepiva koju očekujemo. Do početka ljeta cilj nam je procijepiti 50 posto populacije, to je izvedivo", kazao je Beroš.

Izjavio je kako su cjepiteljima izdali dodatna pojašnjenja, i protokol za višak cjepiva.

"Epidemiološka situacija je relativno zadovoljavajuća, mi smo na drugom mjestu iza Danske, no grupna okupljanja su element na kojeg moramo obratiti pažnju", kazao je Beroš.

"Prijetnja novim sojevima je element na koji moramo obraćati pažnju. Jedini korak kojem trebamo težiti je porast odgovornosti i porast broja cijepljenih", rekao je Beroš.

"Već jučer su lječnici obiteljske medicine započeli sa cjepljenjem svojih pacijenata", kazao je Capak i dodao: "Nakon rizičnih skupina, krećemo s cjepljenjem mlađe populacije, cilj nam je do ljeta procijepiti 50 posto pupulacije.

Kod masovnije druge faze cijepljenja naglasak nije na osobama koje su teže pokretne ili nepokretne ili kojima lokacija cijepljenja uslijed uznapredovale životne dobi ili drugih okolnosti nije lako dostupna.

Za takve osobe organizirat će cijepljenje na mjestu koje im je lakše dostupno, odnosno bliže njihovim kućama (domovi zdravlja, liječnici obiteljske medicine) ili u njihovom kućanstvu putem kućnih posjeta ili mobilnih timova.

U ovom slučaju, bit će obuhvaćeno oko 900 osoba koje su se prijavile na cijepljenje liječnicima obiteljske medicine u gradu Zagrebu, a koje neće moći biti obuhvaćene s 30 doza cjepiva koliko je svaka ordinacija zaprimila za tjedan od 22. veljače.

Masovno cijepljenje počelo je u 9 sati u sportskoj dvorani Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja, Ksaverska cesta 111, Zagreb. Građani su se na lokaciji počeli pojavljivati već oko 7 sati kako bi što prije dobili svoju dozu cjepiva.

Danas se cijepi Pfizerom i AstraZenecom.

Povodom masovnog cijepljenja u Zagrebu, u 10 sati bit će održan okrugli stol, na kojem će, uz ostale, sudjelovati ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak, predstojnik Sveučilišne klinike za dijabetes i endokrinologiju Vuk Vrhovac i predsjednik Društva za dijabetes i bolesti metabolizma HLZ-a Dario Rahelić i predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine Nataša Ban Toskić.