SDP-ov Peđa Grbin u Dnevniku Nove TV govorio je o izmjenama Ovršnog zakona, moratoriju na kredite građana, sustavu propusnica, praćenju mobitela...

Iako je Vlada još u ožujku najavila stopiranje svih ovrha, postoje građani koji su ovršeni i nakon toga. Iz udruge Franak očekuju zakonsko rješenje koje će obuhvatiti sve vjerovnike i ovrhe dok traje pandemija, a oporba traži njegovo žurno donošenje - prije Uskrsa!

O toj i drugim Vladinim mjerama za Dnevnik Nove TV govorio je SDP-ov Peđa Grbin.

Na pitanje u čemu se SDP ne slaže s Vladinim izmjenama Ovršnog zakona, Grbin kaže da bi prvo volio vidjet Vladine mjere.

"Kolega Lalovac je prije nekoliko dana govorio da se pitanje ovršenih i blokiranih vrlo lako u ovom trenutku može riješiti i ja se s njim slažem. Osobno me čudi što je Vlada mjere koje bi direktno trebale pomoći građanima ostavila za kraj. Željno očekujem vidjeti što su predložili", rekao je Grbin i dodao da je prioritet da se građanima omogući da koriste svoje račune i kartice.

"Mjere treba donijeti čim prije, pogledajte primjer kartica. Svi danas posluju kartično. Ljudi moraju odlaziti u banku po gotovinu. Ugrožavaju se djelatnici banke, trgovci. Ovo je trebalo biti izglasano danas, s ovim paketom", smatra Grbin. Nada se da će Vlada u proceduru to uputiti u četvrtak.

Govorio je i o SDP-ovu zahtjevu za moratorijem na kredite na godinu dana. Rekao je da su banke dobile mogućnost da same odluče kako će građanima odgađati kredite.

"Ono što je praktički konsenzus među bankama je da je to na šest mjeseci, ali da ta odgoda ne znači i prekid tijeka kamata. Jedan građanin mi se javio. Ima ratu kredita od 3000 kuna mjesečno. Ako bi prihvatio plan odgode koji mu banka nudi, na tih šest mjeseci odgode bi i dalje tekla kamata. Iznos koji bi mu bio odgođen i koji bi kasnije platio bio bi 18.000 kuna, a kamata bi bila 12.000 kuna. Smatramo da banke imaju dostatnu zaradu i zalihe i da mogu podnijeti ovu odgodu. Hrvatski sabor mora zakonom urediti to pitanje kako bi pravila bila ista za sve", rekao je Grbin.

Jedan od zahtjeva SDP-a je i da se poveća osnovica za one koji su u samoizolaciji. Grbin smatra da se to mora donijeti jer oni nisu osuđenici ni kažnjenici nego su se nesrećom našli u rizičnoj situaciji. Smatra da bi to trebalo urediti kao bolovanje.

Nije za rezanje plaća u javnom sektoru

Istaknuo je kako je za rezanje plaća u javnom sektori samo ako je nužno.

"Osobno smatram da bi plaće u javnom sektoru trebale biti zadnja linija obrane. Ne smatram da su ljudi u bolnicama, policajci, vatrogasci pa čak ni državni službenici koje često zovu uhljebima, a danas vrijedno rade u civilnim stožerima, nepotrebni i društveno nekorisni. Dapače, oni danas rade ozbiljan posao. To bi trebalo biti zadnje, a prije toga bi trebalo pronaći i na drugim stavkama rezati", misli Grbin.

I on je rekao da Hrvatska krizu treba iskoristiti za skok naprijed. Naveo je primjer HZZO-a u koji se godinama moralo dolaziti osobno, a sad sve može e-mailom.

Komentirao je i 700.000 izdanih propusnica.

"Ako je ih je toliko, koja im je svrha? Onda je jasno da se dijele su šakom i kapom. A onda čujemo da se studentima koji rade preko SC-a nije omogućilo izdavanje propusnica. Ovaj sustav propusnica je loš", rekao je.

Dodao je i kako je na policiji je da nađe one koje krše propise i da ih kazni. Protiv je mjera praćenja telefonom.

"Osoba koja izađe iz kuće ostavit će mobitel na stolu i po telefonu će se činiti kao da je doma i možda će je biti još teže pronaći. Mjere praćenja telefona nemaju apsolutno nikakvu svrhu. Mi smo predložili neke amandmane kojima smo je htjeli barem koliko toliko korigirati ako se već mora usvojiti. No povlačenje te mjere je dobro. Sada kada smo već rekli da je ovo bilo tek prvo čitanje, najbolje za Hrvatsku bi bilo da drugog čitanja uopće ne dođe", zaključio je Grbin.

