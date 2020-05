Koronavirus je pomrsio račune i onim najboljima, učenicima koji idu na natjecanja. Ona su otkazana zbog čega je pokrenuta i peticija. Agencija za obrazovanje kaže kako je odluka o otkazivanju nepopularna, ali odgovorna. Roditelji i mentori uzvraćaju i kažu "napravite što se može". U sve se uključila i pravobraniteljica.

Sati truda i rada su tu, a natjecanja su okazana. Takvu odluku đaci ne mogu probaviti.

"Jako mi je teško sjela. Svi su tužni. Baš sam se nadao da ću malo bolje ove godine napravit nego prošle“, razočaran je David.

"Bila sam jako razočarana i prevarena. Zato što smo se cijelu godinu trudili kako bi postigli neke rezultate i dobili bodove za srednje“, kaže učenica Pia.

Krivac je pandemija. Natjecanja inače kreću sredinom siječnja i traju do kraja petog mjeseca. U travnju su sva otkazana. Odmah je pokrenuta i peticija. 2400 učenika, mentora i roditelja ju je potpisalo.

"Oni nemaju sad gdje pokazati to što su naučili. Naravno da njima to znanje ostaje. Sve to mogu iduće godine, ali nije to isto. Svi smo se nadali da će se nešto dogoditi, ta odluka promijeniti“, rekla je

Maja Zelčić, profesorica matematike i mentorica.

Reagirala je i pravobraniteljica. Djeca su zakinuta, poručuje. Pisala je i Agenciji za obrazovanje koja provodi natjecanja.

"Da se razmotri neka mogućnost drugačijeg, druge mogućnosti organiziranja natjecanja. Odnosno čak i moguća odgoda organizacije tih natjecanja“, kaže Helenca Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za djecu.

Pitali smo Agenciju postoji li šansa za održavanje?

"Otkazivanja natjecanja za ovu godinu u smislu ponovnog razmatranja neće moći doći u obzir. A rekla bih i to - dok vi ne pozivate svu djecu na nastavu ne možete nešto što je protekom vremena završilo, a to su sad već tri i pol mjeseca, pokušati vratiti nazad“, kaže dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje.

Da bi se došlo na državno, mora se proći županijsko natjecanje. A na županijskoj razini ih je održano tek 13 od njih 34. U Agenciji kažu - epidemiološka situacija je dobra, ali Brezak Stamać kaže da upit koji su danas dobili od HZJZ-a, stavlja u visoki rizik mogućnost da djeca putuju jer moraju i prespavati.

Na upit Nove TV iz HZJZ-a su odgovorili da natjecanja donose određeni uvećani rizik u odnosu na pohađanje škola jer se okuplja veći broj djece koja inače ne polaze iste odgojno-obrazovne grupe (u školama je održavanje kontakata unutar iste grupe učenika i nastavnika koliko je god moguće jedan od ključnih zaštitnih čimbenika), te zbog putovanja djece i roditelja.

"Povećani rizik za zarazu kod natjecanja u odnosu na pohađanje škola prema objavljenim uputama za škole, zahtijevao bi pojačanu i dosljednu distancu sudionika natjecanja u odnosu na druge učenike i djelatnike koji su istovremeno u školama, te se nameće pitanje koliko bi se nužne epidemiološke mjere mogle provoditi uzimajući u obzir prostorne i organizacijske mogućnosti škola.

Zbog istog pitanja - bi li se u školama mogle dosljedno provoditi sve mjere da su se vratili svi učenici? - uključivanje u škole odnosi se ipak samo na učenike od 1.-4. razreda OŠ te u srednjim školama na završne radove, završne i popravne ispite i ispite državne mature.

HZJZ može dati epidemiološki okvir za natjecanja, uzimajući u obzir navedeni povećani rizik, no odluka je na resornom ministarstvu i Agenciji za odgoj i obrazovanje", piše u odgovoru HZJZ-a.

Mentori ljutiti

"Ta opravdanja ako ne mogu napravit sve, neću ništa - ja mislim da to nije dobro. Ja mislim da se treba napraviti ono što se napraviti može“, smatra Maja Zelčić.

Ako nema natjecanja, nema ni bodova za upise. Stav ministarstva je tu jasan.

"Ako će se dodjeljivati bodovi za državna natjecanja, onda je uistinu potrebno da se održe sva državna natjecanja. Dakle, ne možemo raditi distinkciju između, primjerice, matematike i kemije“, kaže Marko Košiček, savjetnik ministrice znanosti i obrazovanja.

Ali, kažu, zalažu se za održavanje natjecanja koja se mogu organizirati makar u revijalnom tonu.

Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica razgovarala je sa Smiljanom Pilipovićem, ocem dvoje malih natjecatelja koji je pokrenuo peticiju.

Smiljan Pilipović iz Inicijative za povratak natjecanja Foto: DNEVNIK.hr

"Nije nas iznenadila odluka Agencije jer već mjesec dana slušamo njihove floskule i izgovore zašto se nešto ne može. Ni u jednom trenutku nisu pokušali nešto pa onda rekli to se ne može", kaže Pilipović i dodaje da su se prvo izgovarali na "kugu 21. stoljeća", a sad kažu da nemaju vremena za takvo što.

"Nismo uopće vidjeli nikakav raspored. Ako to ne mogu napraviti oni koji su plaćeni za to, neka nama daju, mi ćemo napraviti raspored jer i dalje tvrdimo da je moguće raspored organizirati do kraja godine da se sva natjecanja održe", kaže Pilipović te dodaje da druge okolne zemlje nisu otkazale natjecanja, već su ih odgodili za jesen.

Pilipović isitče da su dva puta kontakirali Zavod za javno zdravstvo i dobili dva različita odgovora.

"Jučer je bio pozitivan, danas je negativan", kaže Pilipović te dodaje da su bili na sastanku u Agenciji gdje su im dali odgovore koje su već objavili ranije na svojim mrežnim stranicama.

"Dali su nam odgovor prije nego su saslušali naša pitanja. Ti odgovori su bili totalno promašeni, odgovarali su na nešto što mi nismo uopće predlagali. Ministarstvo je totalno inertno, nije nam se niti obratilo", kaže Pilipović te nastavlja kako im je jedino preostalo obratiti se premijeru Andreju Plenkoviću.

