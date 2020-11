Drive-in testiranje od ponedjeljka ima novo radno vrijeme, a za osobe u samoizolaciji je otvoren novi Pozivni centar. Iz NZJZ-a dr. Andrija Štampar objavili su detalje.

Novo radno vrijeme drive-in testiranja od ponedjeljka 16. studenog je od ponedjeljka do petka od 10.00 do 16.00 sati, subotom od 10.00 do 14.00 sati i nedjeljom od 8.00 do 12.00 sati.

Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" priopćeno je da je otvoren novi Pozivni centar za osobe u samoizolaciji radi unaprjeđenja praćenja osoba koje su bile u kontaktu s osobama oboljelim od koronavirusa, a brojevi telefona su: 01/4696 308, 01/5563 102 i 01/4696 315.

Mail adresa je covidinfo@stampar.hr, a radno vrijeme pozivnog centra je sedam dana u tjednu od 8.00 do 20.00 sati.

Narudžbe građana za testiranje na koronavirus primaju se putem online platforme, kojoj se može pristupiti putem poveznice https://prijavnicentar.hr/testiranje/stampar. Također je moguće naručiti se putem Pozivnog centra.

Građani mogu odabrati dostupan termin testiranja, a samom testiranju moći će pristupiti od ponedjeljka do subote od 10 do 14 sati. Nedjeljom i blagdanima testiranje će se vršiti u vremenu od 8 do 10 sati.

Starije osobe koje nemaju pristup internetu ili se ne znaju služiti računalom mole se da zatraže pomoć članova obitelji i/ili prijatelja. Testiranja se, među ostalim, obavljaju i u COVID ambulantama Grada Zagreba (Dom zdravlja Zagreb-Centar, Dom zdravlja Zagreb-Istok i Dom zdravlja Zagreb-Zapad).

U slučaju poteškoća prilikom prijave na platformu, iz Štampara mole građane da se obrate službi za podršku na sljedećoj adresi elektronske pošte: it-helpdesk@stampar.hr.

Poslovne korisnike mole da termine testiranja i nadalje zatraže putem adrese elektronske pošte covidtest@stampar.hr, najmanje tri do četiri dana prije željenog termina. Također, napominju da je zbog izrazito velikog broja testiranja, razdoblje od uzimanja uzorka do izdavanja nalaza pomaknuto na 48 sati. Više detalja nalazi se ovdje.