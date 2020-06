Iako se građani u velikoj mjeri pridržavaju ove obveze, neki još nisu spremni za nove mjere, pa je bilo i trzavica među putnicima u Zagrebu.

Od ponoći je obvezno nošenje maski u javnom gradskom prijevozu. Iz Nacionalnog stožera civilne zaštite poručuju da je to obveza koja se mora poštovati te da maske ne moraju biti kirurške. Dovoljno su dobre i one platnene. Konsenzusa oko toga hoće li se oni koji maske u javnom gradskom prijevozu ne nose kažnjavati - nema.

Iako se građani u velikoj mjeri pridržavaju ove obveze, neki još nisu spremni za nove mjere.

"Jutros sam se vozila autobusom iz Mikulića i svi su imali maske, čak i vozač, i to je super", kaže Ana iz Zagreba.



No neki putnici nisu stavili maske, pa je to dovelo i do trzavica. Tako je jedna starija gospođa kazala kako bi mlađu izbacila van jer ne nosi masku, na što joj je ova odgovorila da će je staviti kad je nabavi, a sad mora na posao.

