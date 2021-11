Očekuje se postroženje zakonskih odredbi, pa bi tako trebale biti propisane visoke novčane kazne za sve koji ne primjenjuju odredbe o COVID potvrdama.

Zakon o zaštiti od zaraznih bolesti sada će izrijekom propisati kazne za odgovorne osobe koje ne primjenjuju odredbe o COVID potvrdama.

Hoće li i Milanović snositi sankcije zbog COVID potvrda? "Moglo bi se dogoditi da o prekršajnom postupku odlučuje Ustavni sud"

Stožer civilne zaštite u petak će predstaviti nove izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti koje će, kako doznaje Jutarnji list, ići u smjeru novčanog kažnjavanja odgovornih osoba u pravnim osobama zbog nepoštivanja uvođenja COVID potvrda.

Zaključuju kako će tako i sinjski gradonačelnik Miro Bulj, koji se protivi uvođenju COVID potvrda, moći biti novčano kažnjen, ali i drugi dužnosnici, poput predsjednika Republike, kao i sve druge odgovorne osobe jer ne poštuju odluku Stožera o uvođenju COVID potvrda u javni i državni sektor.

''Više ćete ovih dana saznati o tome, sada ne bih želio prejudicirati'', rekao je u četvrtak ministar zdravstva Vili Beroš.

Ustavni stručnjak Mato Palić o toj je temi govorio za Dnevnik Nove TV, osvrnuvši se na primjer predsjednika Zorana Milanovića. Izjavio je kako bio se moglo dogoditi da o prekršajnom postupku protiv njega odlučuje Ustavni sud Republike Hrvatske, ukoliko bi se nastavio ponašati kao do sada, a dođe li do nekih izmjena i dopuna zakona.

Sadašnji Zakon, koji je s izmjenama na snazi od prosinca prošle godine, predvidio je kažnjavanje odgovornih osoba u pravnim osobama za kršenje svih mjera koje donosi Stožer, a iznosi se kreću od minimalno 3000 do 10.000 kuna. Sada će se među mjerama izrijekom istaknuti i COVID potvrda kao posebna sigurnosna mjera koja će se onda i adekvatno novčano kažnjavati, kao što je to slučaj, s primjerice, nenošenjem zaštitnih maski.

Slovenija također novčano kažnjava fizičke, pravne i odgovorne osobe zbog nepoštivanja pravila PCT (preboljenje, cijepljenje, testiranje). Tako se fizička osoba može kazniti s 400 do čak 4000 eura, jednako kao i odgovorna osoba u pravnoj osobi, a pravna osoba od 4000 do čak 100.000 eura. Samostalne djelatnosti kažnjavaju se s globom od 2000 do 50.000 eura.

U Italiji se nepoštovanje obveze zelene propusnice kažnjava između 400 i 1000 eura, a u Austriji od 500 do 3600 eura.