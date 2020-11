Strože mjere stupile su na snagu, a korona semafor je neumoljiv. I danas čak 3308 zaraženih. Brojke su posebno skočile u sisačkom kraju. Situacija se ne smiruje ni u Varaždinu, a u Zagrebu je sve spremno za masovno testiranje. Kako će to izgledati? Imamo detalje.

Korona je uzela maha i u sisačkom kraju. Jutros 191 slučaj. Bolnica se puni. Pretežno su tamo starije osobe, ali ima i mlađih.

"Kad krenu pogoršanja, brzo idu pogoršanja i moramo brzo reagirati. Zato radimo češće kontrole. Trenutačno imamo 9 ljudi na respiratoru. Naši kapaciteti su dosta ograničeni", kaže dr. Blanka Ćuk, specijalist pulmolog OB Sisak.

Na situaciju upozorava i predsjednica HUBOL-a koja radi u sisačkoj bolnici.

"Očekujemo neku pomoć. Ako se to ne dogodi, bojim se da ćemo zbilja morati odlučivati koga ćemo stavljati na respirator, koga ne. U tom trenutku očekujem da će Vlada RH donijeti jasne kriterije i smjernice koji će se pacijenti liječiti, a koji ne. Jer ne želim da niti jedan liječnik bude prisiljen samostalno donijeti takvu odluku", ističe dr. Ivana Šmit.

U bolnicama se liječi 2031 pacijent. Od toga ih je na respiratoru 223. U Dubravi se otvara još jedan intenzivni odjel. A u varaždinskoj bolnici, u kojoj je jučer došlo do problema, ravnatelj je danas sazvao izvanrednu konferenciju za medije. Kaže kako su jučer završili dogradnju sustava za dobavu kisika.

"I u tom trenutku je dio pacijenata trebalo preseliti iz jedne jedinice u drugu. To nije šokantno i alarmantno stanje. To je bio planirano", rekao je dr. Nenad Kudelić, ravnatelj OB Varaždin.

Ističe niti jedan bolnički sustav u Hrvatskoj nije dizajniran da izdrži tako velike potrebe za kisikom.

"U našoj bolnici samo na ovoj lokaciji gdje se nalazi polovica od ukupnog broja pacijenata se ukupno troši preko 80.000 litara kisika na sat", dodaje dr. Kudelić.

Strože mjere i u crkvama, kreću brza testiranja

A strože mjere stupile su na snagu. U ljekarne je ulazio ograničen broj ljudi. Strože mjere vrijede i za mise.

"Mi brzo napunimo 60 ljudi, i onda dođe do netrpeljivosti pa čak i svađe. Bogu hvala, jutros je bilo lijepo vrijeme pa su ljudi bili ispred crkve", kaže vlč. Kristijan Zeba, župnik župe Sv. Križa u Rijeci.

Sutra se u Zagrebu na 12 lokacija kreće s brzim testiranjem. Većina njih radi od 9:00 do 12, a na dvije lokacije do 11 do 14 sati. Na dan će se uzeti 1200 briseva. Testovi već spremni čekaju.

"Za sutra su gotovo svi termini popunjeni, za svih 12 lokacija, ali ima još mjesta za utorak i srijedu", kaže Ivana Portolan Pajić, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo.

"Ovo je drive in. Dakle, ovdje ljudi dolaze autom. Tamo gdje smo mi krenuli pokazuje osobnu i zdravstvenu i na ulasku u ovaj tunel kreće uzimanje brisa", kaže dr. Martina Anić, voditeljica obiteljske medicine Doma zdravlja Zagreb istok.

"Princip uzimanja brisa je isti. I dalje imamo četkicu za uzimanje brisa. Nakon što se uzme bris, stavlja se u ovaj pufer", obašnjava dr. Anić.

Pa u uređaj. Rezultat stiže za 15 minuta. Može se pričekati na lokaciji. Ili odabrati da vam ga jave mailom. Nikoga se, kažu, neće odbijati. No, testiranje je namijenjeno prije svega onima koji su unutar pet dana dobili simptome koji mogu upućivati na COVID. Jer pouzdanost brzih testova je veća u tim slučajevima.

"Ako se netko pokaže negativan, a ima simptome za dva dana se može ponoviti brzi antigenski test ili će se uputiti na PCR testiranje", pojašnjava Ivana Portolan Pajić.

Svi pozitivni moraju se javiti liječniku.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr