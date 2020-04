Prije nego što se otvore škole, kreće normalizacija zdravstvenog sustava - od idućeg tjedna. U pogon se vraća 30 posto pregleda i operacija. No i dalje pod strogim mjerama jer ulazak virusa u bolnicu mora se spriječiti pod svaku cijenu.

Ako ste naručeni na Rebru, prije ulaska u bolnicu, prva postaja je kontejner. I uvijek ista procedura - kratak upitnik i mjerenje temperature.

"Znam da će biti zaštićeni, da neće dolje nitko stradati, mora se", kazao je Zagrepčanin Slavko i dodao da mu nije ništa otkazano. "Nije, na zračenju nije, ja sam onokološki bolesnik pa zasad je to išlo normalno".

Presložit će se liste čekanja

A od ponedjeljka u normalu se vraća dio zdravstvenog sustava - 30 posto dogovorenih operacija i specijalističkih pregleda. Svi oni koji čekaju pregled - dobit će novi termin. Presložit će se liste čekanja.

"One koji su najvrući i koje treba zbrinuti odmah, one tople koje treba zbrinuti u tjedan dana ili mjesec dana poput malignih bolesnika. Ne može moja križobolja doći na red prije nekoga tko ima malignu bolest", smatra Milivoj Novak, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu i nadzor KBC-a Zagreb.

Više pacijenata znači i veći oprez zbog koronavirusa kako ne bi ušao u bolnicu. Organizacijski je to - puno posla.

"Organizacijski ćemo mi morati prijeći na rad u nekoliko smjena. Znači, barem dvije smjene plus vikend smjene. Kako ćemo to izvesti s našim brojem ljudi, vidjet ćemo, ali definitivno ćemo morati raširiti bolesnike kroz dan. Ne smijemo dopustiti pune čekaone ljudi", objasnio je Novak.

Dvije smjene, moguć i rad vikendom

Dvije smjene, mogući rad vikendom čeka i pulsku bolnicu. Imaju i potpuno novu polikliniku koja kreće s radom kako bi se smanjile gužve.

"Novi objekt pulske bolnice koji je namijenjen isključivo za te svrhe, znači za pružanje specijalističko konzilijarne zdravstvene službe", kazala je ravnateljica Opće bolnice Pula Irena Hrstić. "Ukoliko se pridržavamo svi reda, ispast će dobro i ispast će kvalitetno i za zdravstene radnike i pacijente".

Radi sigurnosti, Hrvatska liječnička komora poziva i na testiranje nekih pacijenata.

"Naše mišljenje je da sve naše pacijente koji idu u opću anesteziju, a dolaze na zahvate treba testirati na COVID. Da budemo sigurni u bolničkim uvjetima testirati, dok pacijenti koji idu na visokorizične pretrage kao što su gastroskopije, bronhoskopije, eventualno kolonoskopije trebaju doći s 24-satnim nalazom, prije toga napravit pregled za COVID", kazao je Davor Vagić iz Hrvatske liječnike komore.

Važna koordinacija bolnice i obiteljskih liječnika

Važno je koordinirati bolnice i doktore obiteljske medicine - kojima se pacijenti prvi javljaju. Oni mole pacijente da se i dalje naručuju telefonski.

"Nemojte odmah doći. Evo, ja sam jučer imala slučaj da mi se pacijent pojavio pred vratima. Boljela su ga leđa i on je došao. Ok, ja stvarno razumijem - ostale bolesti nisu nestale i njih stvarno boli, ali molim vas prvo nazovite, mi ćemo vam dati termin i istrijažirati telefonski. Nećemo dopuštati da bude više od jednog do dva pacijenta u samoj čekaoni", objasnila je Dijana Ramić Severinac, specijalist obiteljske medicine.

Ono što ih brine je i nedostatak zaštitne opreme koji će se sada pogotovo osjetiti, a na što se žale i zubari.

Detaljne upute oko toga kako će raditi u ponedjeljak - ni ambulante ni bolnice nisu dobile. Iz Ministarstva zdravstva kažu - stižu tijekom tjedna.

