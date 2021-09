Nacionalni stožer održava konferenciju za medije na kojoj objavljuju najnovije informacije o epidemiji koronavirusa u Hrvatskoj. Presicu Stožera pratite UŽIVO na portalu DNEVNIK.hr.

2,7 milijuna osoba testirano je na koronavirus od početka pandemije, kazala je Vera Janković-Katalinić, pomoćnica ministra zdravstva Vilija Beroša.

Danas je u Hrvatskoj 1291 novooboljeli, a preminulo je 12 osoba.

Među preminulima su tri cijepljenje osobe prosječne dobi 85 godina, rekla je i dodala kako su osobe imale brojne komorbiditete.

Prošlog petka u Hrvatskoj je bilo 1394 novih slučajeva, a umrlo je devet ljudi, podsjedio je Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak i dodao kako gotovo ne bilježimo porast. "U odnosu na prošli tjedan ovaj tjedan imamo mali porast od 0,7 posto", rekao je.

Istarska najbolje stoji, a najgora po zarazi je Splitsko-dalmatinska županija, dodao je. U Europi smo na 24. mjestu po incidenciji zaraze.

Capak je komentirao situaciju u školama. Kaže da 260 slučajeva zaraze u posljednja 24 sata spada u školsku dob. Od 14. rujna vodstvo je preuzela dobna skupina od 10 do 19 godina. Imamo 2038 osoba od 7 do 18 godina koje su oboljelje, rekao je Capak. A istovremeno je 10.439 osoba u samoizolaciji. "Nije baš da se cjeli razredi stavljaju, poduzeli smo čitav niz mjera da se to ne događa", rekao je.

255 zaposlenika škola zaraženo.

Capak je spomenuo dokument koji je donesen prije školske godine prema kojem cijeli razredi ne moraju u izolaciju, a sada se postavljaju pitanja zašto je toliko djece u samoizlaciju. Kazao je kako se priprema novi dokument o postupanju kada je zaraženi učenik bio na nastavi. Stavljat će se u izolaciju oni koji su sjedili u istoj klupi i u polumjeru od 2 metra od zaraženog učenika, te oni koji su putovali 15 min ili više blizu zaraženog učenika.