Od danas se vraćaju redovite konferencije za medije Nacionalnog stožera na kojima će izvještavati javnost o novim informacijama u borbi protiv epidemije. Danas je u Hrvatskoj 1529 novih slučajeva zaraze, a 38 osoba je preminulo.

U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 1529 novih slučajeva zaraze koronavirusom te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 14.942, među kojima je 1451 pacijent na bolničkom liječenju, od kojih ih je 142 na respiratoru. Preminulo je 38 osoba.

Ukupno su dosad ozdravile 53.002 osobe, od čega njih 2227 u posljednja 24 sata.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak na konferenciji za medije objavio je da je broj zaraženih u svijetu prešao 50 milijuna. ''Bitno je da imamo 14-dnevnu incidenciju na 100.000 stanovnika 750,4. To je visoka incidencija po čemu smo na 22. mjestu od 27. zemalja EU-a'', rekao je.

''Što se tiče brojki zadnjih tjedana, mi smo po tjednu imali 100-postotnu zadnjih tjedana. U zadnjem tjednu imamo 4,2 postotni porast, to nam daje nadu da nam porast stagnira", rekao je Capak i napomenuo da je važno pridržavati se svih mjera.

Capak je istaknuo i da brojke jako variraju od županije do županije te je dodao da je u Zagrebu zamijećen pad krivulje. ''Sjever nam gori, tamo su ogromne brojke'', kazao je.

Božinović o kaznama za nenošenje maski

Načelnik stožera civilne zaštite Davor Božinović komentirao je nošenje zaštitnih maski na otvorenom.

''One su obvezne tamo gdje se ne može održavati distanca. Pretpostavljam da je pitanje usmjereno prema sankcioniranju onih koji ne nose maske. Ono što mogu reći je da sve više građana Hrvatske se ponaša odgovorno i nose maske. Što se tiče ovog događaja, o tome je napravljeno izvješće inspektora. Ne bih o tome govorio'', kazao je.

Na pitanje zašto se ne kažnjava one koji ne nose maske, Božinović je kazao da se najprije prati i ono što se događa izvan Hrvatske.

''Imate zemlje koje su uvele policijski sat i totalni lockdown, i vidite što se događa. Problem tih striktnih mjera je što nitko ne može reći koliko dugo će one trajati. Znači da mi uz sve ove epidemiološke zahtjeve moramo voditi računa, ne samo o ekonomiji, već i o raspoloženju u društvu, mentalnoj slici nacije'', poručio je.

''Tamo gdje nema druge, tamo će se kažnjavati. Tamo gdje ljudi šalju neke poruke, kao ovi jučer, vidimo osudu. To je najbolja kazna, najbolja mjera. To je bilo izvan pameti,. Neka se te stvari čuju, da normalna svijet vidi čime smo okruženi'', zaključio je.

Dodao je da se nove mjere, ukoliko bude potrebe, mogu donijeti u roku od 24 sata.

Capak o antigentskim testovima

Kada je riječ o antigentskim testovima, Capak je komentirao da oni nisu potpuno pouzdani, ali su brzi. ''Rezultat je gotov za 15 minuta. Zato smo dali mogućnost. Oni se za sada primjenjuju samo na simptomatskim pacijentima. Mi njihovu lažnu negativnost rješavamo tako da svi koji ispadnu negativni idu na PCR test", kazao je Capak.

''Vjerojatni slučaj se upisuje kao pozitivan'', dodao je.

Fuchs o online nastavi

Na konferenciji Nacionalnog stožera bio je i ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Kazao je da je epidemiološko stanje među studentskom populacijom ''relativno dobro''.

''Ako bi se zatražio kompletan prelazak na online nastavu, sve sastavnice i sva sveučilišta su spremna za prelazak u roku od 24 sata'', poručio je Fuchs. Neki su fakulteti već potpuno prešli na online nastavu, poput Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu.

''Treba procijeniti hoće li generalno proglašenje online nastave polučiti one rezultate kao što su smanjenje pritiska na zdravstveni sustav. Moramo imati na umu i da na fakultetima ne studiraju samo studenti iz tih gradova gdje je fakultet'', istaknuo je ministar.

Dodao je da se studente upozorava da se ne okupljaju u velikim grupama, čega se oni, kaže, i pridržavaju.

Što se tiče škola, Fuchs kaže da je u situacija stabilnija nego u visokom obrazovanju i dodaje da je zamijećen pad broja pozitivnih učenika u osnovnim i srednjim školama.

Božinović je pozvao građane da ograniče druženja, posebice uoči Martinja.

Beroš o zdravstvenom sustavu

Ministar zdravstva Vili Beroš kazao je da je epidemija ukazala na brojne probleme u državi, pa tako i stanje zdravstvenog sustava. Dodao je da će se uskoro uplatit veći iznos za dugove veledrogerijama, čime bi se trebali osigurati lijekovi za onkološke bolesnike.

''Vjerujem da je ova kriza privremena, a ovakav način funkcioniranja zdravstvenog sustava dugoročno nije održiv. Kvaliteta je na prvom mjestu, ali moramo znati da na svjetskoj razini trošak zdravstvenog sustava iz godine u godinu raste'', poručio je.

Kada je riječ o kapacitetima testiranja, Capak je kazao da Hrvatska još nije došla do maksimuma te da još ima prostora za povećanje broja dnevnih testiranja.

Osvrnuo se i na pretpostavku znanstvenika Ivana Đikića koji je kazao da ćemo do kraja mjeseca imati 1500 preminulih osoba. ''To mi je bilo dosta veliko iznenađenje i nije mi bilo jasno je li to 1500 ukupno ili 1500 d kraja mjeseca. Meni se činilo da je to, ako je do kraja mjeseca, što je 20 dana, malo velika brojka jer bi to značilo da je 60 umrlih dnevno. A brojka sada stvarno stagnira'', komentirao je.

''Obilježavanje Dana sjećanja će se sasvim sigurno održati'', rekao je Capak na pitanje o planu za kolonu u Vukovaru. ''Sutra je ponovno sjednica i nadam se da ćemo se dogovorit. Svi oni elementi koji se događaju 18. studenog u Vukovaru će se sigurno održati, međutim s jednim minimalističkim pristupom sukladno epidemiološkoj situaciji'', kaže.

Kada je riječ o kritikama na njegov i rad Stožera, Capak je kratko odgovorio da nema vremena ''pratiti društvene mreže, pa tako niti pojedine osobe''.

"Bio sam upozoren da je gospodin Fižulić, za kojeg u prvom trenutku nisam znao tko je jer nemam vremena pratiti društvene mreže, izjavio da ću ući u povijest kao osoba koja je rekla da lockdown nema efekta. Ja to nisam rekao. Rekao sam da policijski sat nema efekta po meni. Što se tiče lockdowna, nadam se da ću ući u povijest sa Stožerom kao osoba koja je na proljeće uvela lockdown", rekao je Capak.

Beroš je komentirao i stanje u KB-u Dubrava oštro osudivši incident u kojem je netko u subotu namjerno razbio sklopku zbog čega je bolnica ostala bez struje. ''Postoje institucije koje će svoj posao obaviti i vjerujem da ukazati na određena zbivanja unutar KB-a Dubrava'', dodao je.