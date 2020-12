Nacionalni stožer objavit će danas na konferenciji za medije najnovije informacije o koronavirusu. Kako je unatoč novim mjerama incidencija u Hrvatskoj, a posebno u pojedinim županijama, vrlo visoka, očekujemo, kako je ranije i najavljeno moguće je uvođenje dodatnih strožih mjera.

Nove mjere vjerojatno će se odnositi na dodatno ograničavanje okupljanja, posebno u trgovačkim centrima.

Iako je nakon uvođenja prošlog seta mjera najavljeno kako će one trajati do 21. prosinca, sve su glasnija nagađanja kako to neće biti moguće, nego ćemo se prije toga morati suočiti s novim, još strožim mjerama.

Podsjetimo Krunoslav Capak je na prošloj konferenciji za medije rekao da je u izradi dokument o kriterijima za popuštanje mjera, no naša incidencija ''sada je previsoka da bi se razgovaralo o popuštanju''.

"Sigurno je da će u budućnosti imunost na COVID biti kriterij po kojem će ljudi imati određene prednosti u odnosu na osobe koje nisu stekle imunost. I mi razgovaramo o tome da se osobe koje su preboljele bolest ne trebaju testirati prilikom prelaska granice", rekao je Capak.