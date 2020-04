Istra je drugi dan za redom bez novih oboljelih, na COVID-19 odjelu u pulskoj bolnici tek je 17 pacijenata.

Istra je prva krenula s uvođenjem oštrih mjera, a hoće li prva krenuti i s popuštanjem, znat će se u sljedećim danima.

Što očekuje građane Istre, za Vijesti Nove TV kazao je načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije Dino Kozlevac.

Kako je kazao, ima naznaka za popuštanje mjera. "Mi, nakon toga što smo omogućili građanima Istarske županije da se kreću županijom kao jednim područjem, intenzivno radimo na epidemiološkoj prosudbi kojih mjera i koje mjere možemo popustiti i to ćemo ovih dana i objaviti. Idemo s otpuštanjem mjera, mogu već najaviti da će u prvom krugu biti trgovine i uslužne djelatnosti", objasnio je.

"Bit će tu nekoliko krugova, tri ili četiri. Kako smo mjere postupno uvodili, tako ćemo ih postupno i ukidati. Normalno, cijelo vrijeme ćemo gledati što će se u prostoru događati vezano uz epidemiju. Kad se mjere popuste, uvažavajući disciplinu naših građana i sve tehničke mjere koje će biti narečene da se moraju poštivati, promatrat ćemo situaciju i ako se u prostoru ništa ne bude događalo, idemo sa sljedećim krugom", najavio je Kozlevac.

U svibnju bi sve moglo biti gotovo

Kako je kazao, u svibnju bi sve moglo biti gotovo. "Sve trgovine i svi dućani koji su do sada bili zatvoreni bit će otvoreni u prvom krugu. Sve uslužne djelatnosti koje možemo, vidjet ćemo, otvorit ćemo ih u prvom krugu pa ćemo dalje pratiti situaciju", objasnio je i dodao da, ako ne bude promjena te da se građani i pravne osobe, obrti pridržavaju mjera koje su još uvijek na snazi, popuštanje će ići dalje.

"Onda idemo s drugim i trećim krugom, kako bi što prije normalizirati život. Na neki način će to ići obrnuto od redoslijeda na koji smo ih donosili", dodao je Kozlevac.

Životi bi nam se mogli promijeniti

Smatra da moramo naučiti živjeti s koronavirusom te da bi nam se životi mogli promijeniti.

"Bez pretenzija, pratimo stručnjake, ljude iz medicine i zdravstva, svi kažu da moramo naučiti živjeti na novi način, i da način na koji smo do sada živjeli je za nama. Hoćemo li se vratiti tom načinu života, to će ovisiti o vremenu u kojem ćemo se naučiti nositi s virusom ili u kojem će koronavirus jednostavno nestati", dodao je.

"Morat ćemo se naučiti živjeti na socijalnoj distanci, s mjerama koje ostaju i dalje, ljudi će morati imati zaštitu u uslužnim djelatnostima i ugostiteljskim djelatnostima, sjediti na pristojnoj udaljenosti te ćemo morati voditi računa o higijeni", objasnio je.

Dezinficiranje ruku sastavni dio života

"Ovo što sada radimo, dezincifiranje ruku na ulasku u trgovinu ili tržnicu, ostat će nam i dalje mjera s kojom ćemo živjeti i sastavni dio ponašanja. Nije bilo teških kršenja mjera i uvjeren sam da ćemo bez problema provoditi i dalje te mjere", kazao je Kozlevac i dodao da su građani u Istri i do sada bili iznimno disciplinirani.

Velika okupljanja poput koncerata mu nisu u fokusu.

"To su visokorizična događanja, velike brojke ljudi na malom prostoru, to je sve obrnuto od onoga o čemu sada govorimo i kako ćemo živjeti u narednom razdoblju. Koronavirus neće nestati tek tako, naučit ćemo se živjeti s njim. Ali postoje tehnička rješenja koja će se moći primijeniti", kazao je i zaključio da koncerti na kakvima smo do sada bili su iza nas.

