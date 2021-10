Korona brojke rastu u cijeloj zemlji, pa nije iznimka ni Istarska županija. O stanju s epidemijom na tom području govorio je za Dnevnik Nove TV načelnik županijskog Stožera civilne zaštite Dino Kozlevac koji ne isključuje strože mjere ako se nastavi trend rasta brojki.

Korona divlja u cijeloj Hrvatskoj, a kada je riječ o Istarskoj županiji načelnik županijskog Stožera civilne zaštite Dino Kozlevac otkriva da čak 50-60 posto novooboljelih čine učenici.

Kaže da se situacija u školama pomno prati, ali i u svim drugim djelatnostima.

''Početkom tjedna ćemo donijeti određene odluke ako se situacije ne popravi. Sve su opcije otvorene, ali moram reći da više nismo za lockdown i zatvaranja'', rekao je i dodao da se ne razmišlja o uvođenju COVID potvrda u druge djelatnosti osim zdravstva i sustava socijalne skrbi.

Poražavajuće brojke: Od 123 osobe koje su umrle proteklog tjedna, njih čak 93 nije bilo cijepljeno

''Jedina procjena koju smo dužni poštovati jest zdravstveni sustav. Pratimo pomno što se događa u bolnici. Bolnica se opterećuje sa zadrškom od 10 i više dana, a ljudi kad su zaraženi završavaju sa simptomima u bolnici. Danas je to 25. Ako to poraste, a s obzirom na dnevne brojke, onda ćemo opteretiti zdravstveni sustav koji će se morati organizirati da liječi COVID bolesni, a sve drugo će doći u pitanje. Građani moraju biti svjesni da je to najopasnija situacija koja se može dogoditi'', objašnjava Kozlevac. Otkrio je i da je to znači da će se, u slučaju porasta brojki, morati zatvarati odjeli u bolnicama.

Novi rekord četvrtog vala: Danas 54 posto više novozaraženih nego prije tjedan dana, provjerite stanje po županijama

Kaže da se među oboljelima danas, koji su mlađih godišta, primjećuju ozbiljni simptomi.

Na pitanje kasni li Hrvatska s mjerama, Kozlevac kaže da su dosad na snazi bile liberalne mjere. ''Nismo išli na oštre mjere kao vani jer su nam rezultati ipak slični kad gledamo brojke. Ali sigurno da ćemo morati djelovati ako brojke počne rastu. Ako vrag uzme šalu morat ćemo donositi određene odluke koje neće biti popularne, ali nadam se da neće i da će ljudi biti razumi'', poručuje načelnik istarskog Stožera.

