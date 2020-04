Danas je vjerojatno posljednja nedjelja u kojoj su vjerske zajednice u Hrvatskoj - molitve i obrede održavale bez prisutnosti vjernika. Iduće nedjelje popustit će zabrana pa će mise izgledati malo drugačije.

Papa je misu na Uskrs služio bez vjernika. Zagrebački mitroplit Porfirije tek uz trojicu svećenika. Ramazanski post krenuo je također uz prazne džamije. Vjerskih okupljanja nije bilo.

Tek uz izuzetak hvarske procesije na Veliki petak te onog zbog kojeg je svećenik sa splitske Sirobuje zaradio i prijavu.

Kako će biti organizirana katolička bogoslužja iz Hrvatske biskupske konferencije i Zagrebačke nadbiskupije nismo dobili odgovor. Srpska pravoslavna crkva pridržava se aktualnih, a pridržavat će se i novih mjera.

Prema dosadašnjim istupima stožera, pravila ponašanja u crkvi će biti kao i u ostalim prostorima, poput trgovina. Smanjen broj osoba i socijalna distanca. Prije dva dana najavili su da rade na planu.

Očekuju upute epidemiologa

Sve vjerske zajednice očekuju upute epidemiologa na koji način uopće mogu organizirati molitvu. Gost Dnevnika Nove TV muftija Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj Aziz efendija Hasanović objasnio je kako će to izgledati u praksi.

Kako je kazao, molitva se u džamijama ne može organizirati prema trenutnim mjerama. "Unatoč tome što se nalazimo u mjesecu Ramazana, s teškoćom nam je to bilo prihvatiti, no uzimamo da je to od Boga. U tom kontekstu želim reći da je zdravlje i život jednog čovjeka vrjednije od tisuću molitvi", kazao je i dodao da Kuran traži prevenciju te da je oni sa zadovoljstvom prihvaćaju i izvršavaju.

"Ne znam, nemamo pisanih naputaka stožera glede organizacije novih mjera, ali znam da je vrlo teško organizirati se unutar džamije jer je vrlo skučeno", naveo je Hasanović i dodao da je teško primijeniti mjeru od 10 ljudi, pogotovo u vrijeme Ramazana.

"Imamo i spuštanje lice na tlo što dodatno zahtijeva čišćenje džamije, Pozvali smo svoje vjernike putem YouTubea da prate učenje Kurana na tom kanalu", kazao je Hasanović i dodao da je vjernicima pruženo sve osim zajedničke molitve u džamiji.

Ljudi pitaju i pritišću

Navodi da ga ljudi pritišću i pitaju, no od njega dobivaju savjete da se mole kod kuće i da od svojih domova naprave džamije. "Ohrabrujuće su najave Nacionalnog stožera, očekujemo da se do 24. svibnja nešto dogodi", ističe i kaže da, ukoliko se to i ne dogodi, neće biti problem.

"Mi nećemo žuriti, ako smo izdržali dva mjeseca, onda nam taj jedan dan može sve pokvariti. Želimo sigurnost, sreću i zdravlje naših vjernika i svih građana", dodao je.

"Svi mogu doći i pomoliti se individualno, ali da ćemo moći organizirati ono što svake godine organiziramo - to sada već mogu reći da toga neće biti", kazao je Hasanović i dodaje da je u krizi proveo cijeli Ramazan sa svojom obitelji s kojom se moli u svojem domu.

"To je mjesec molitve i posta. Pozivam svoje vjernike da jačaju svoju vjeru i obitelj kroz molitvu. Bog je milostiv, on će nam oprostiti sva naša izbivanja", zaključio je.

Hasanović je pozvao ljude da utjehu traže u Bogu, čitaju svete knjige i u tome da nađu spas i sigurnost. "Svaka molitva je učinkovita, svaka je spas i svaka donosi sigurnost", istaknuo je.

