Protiv koronavirusa svakodnevno se bore stotine medicinskih djelatnika, liječnika, medicinskih sestara, spremačica i ostalih djelatnika u bolnicama. O tome kako je raditi u ovim uvjetima s medicinskom sestrom s Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak.

Željka Rašić, medicinska sestra s Klinke za infektivne bolesti u Zagrebu brine o svim djelatnicima, ali i propisima na Franu Mihaljeviću. Rašić kaže da su im radni dani malo lakši sada jer su dobili pomoć od kolega iz drugih ustanova.

"Radi se smjena od 12 sati, pa 24 pa slobodno", kaže Rašić i dodaje kako je prije bilo iscrpljujuće jer su radili dnevne i noćne smjene uzastopno.

Sestra objašnjava da su neki djelatnici morali ostaviti djecu kod svojih roditelja, ali uz održavanje higijene i svih propisa, mogu slobodno ići kući.

"Nije osjećaj kao prije, ali djeca su se navikla i svjesna su svega", kaže Rašić koja ističe da se obavezno otušira prije nego se približi djeci.

Isprva je bilo teško nositi se s tom situacijom, ali sada im je lakše.

"Na početku je bilo dosta teško, međutim, hrabrost i požrtvovnost djelatnika se iskazala, to je sada rutinski posao", kaže Rašić kojoj posao i dalje donosi teške trenutke.

"Smrt je uvijek teška, pacijenti koji dođu, znaju da su sami, i to je teško. To bi trebalo ostati u bolnici, ali to ponesemo sa sobom i to žalosti", kaže medicinska sestra no ističe da pacijenti ipak nisu posve sami.

"Pacijenti nikad nisu sami, tim je po sobama, kad se jedan tim treba skinuti drugi se već oblači, netko je prisutan", rekla je i dodala kako je u početku i pacijentima bilo teže, ali sad se zna malo više o bolesti COVID-19 pa je i pacijentima lakše.

Ima i lijepih trenutaka za medicinare u ovoj epidemiji, a to je kad nekog pacijenta koji je imao teži slučaj bolesti skinu s respiratora.

"Kad nekog skinete s respiratora jedan je od najljepših događaja na odjelu, pogotovo kad ide u doborm smjeru. Neki nažalost ne ozdrave, ali najljepše kad počnu samostalno disati, jesti, kretati se", zaključuje Rašić.

