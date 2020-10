Molekularni biolog Igor Štagljar komentirao je trenutnu epidemiološku situaciju i kazao kako stanje još nije alarmantno, ali je zabrinjavajuće.

Molekularni biolog Igor Štagljar kaže kako je dosta s apelima građanima jer oni očito ne funkcioniraju, stoga je potrebno poduzeti strože mjere.

"Građani RH ne razumiju koliko je epidemiološki tim zajedno s Vladom dobro hendlao ovaj virus na samom početku. Smrtnost je oko 1,6 posto. Kada to uspoređujem s Kanadom, Hrvatska je bolje riješila situaciju. Zbog toga građani imaju osjećaj da je to bezazlena bolest, da je to sve prodavanje magle. A stvarno nije", rekao je molekularni biolog te apelirao na odgovornost. "Moramo raditi što više od kuće, nositi maske... To nas može držati dalje od virusa".

Znanstvenik kaže da virus nije bezazlen i da u je u svijetu smrtnost između jedan i tri posto, a u Hrvatskoj je 1,6 posto. Dodaje kako struje iz biznis svijeta žele pokazati da situacija nije toliko opasna jer je svima u interesu da se biznis dalje razija te ističe da ne smijemo ignorirati znanstvene činjenice.

Ne slaže se s kolegom Miroslavom Radmanom koji vjeruje da je moguće da se virus sam uništi. Smatra da će nas od pandemije spasiti isključivo cjepivo. Isto tako kaže da nije za "švedski model" prirodnog prokuživanja virusom jer je Švedska u top 10 zemalja po smrtnosti od COVID-19, rekao je za N1.

Znanstvenik ističe da je zbog pandemije odgođeno puno medicinskih procedura pa strahuje da nas očekuje pandemija onkoloških oboljenja i pacijenata kojima će se tumori dijagnosticirati u trećem stadiju.