Ministarstvo državne imovine novim mjerama za korisnike stanova i garaža u Zagrebu te za zakupce poslovnih prostora u vlasništvu RH želi pomoći korisnicima državnih nekretnina u ublažavanju posljedica pandemije koronavirusa i nedavnog potresa u Zagrebu, izvijestili su u utorak iz tog Ministarstva.

"Svjesni trenutne situacije u Hrvatskoj, donijeli smo mjere kako bi zajedničkim naporima korisnicima državnih nekretnina i poslodavcima u njima olakšali prebroditi trenutnu krizu", poručuju iz Ministarstva državne imovine.

Na svojim web stranicama objavili su obavijesti za korisnike stanova i garaža u Zagrebu te za zakupce državnih poslovnih prostora.

Za otpis potraživanja za travanj rok 15 dana

Korisnici koji su u najmu stana ili zakupu garaže u Zagrebu, a kojima je uslijed potresa došlo do oštećenja nekretnine te je ista neuporabljiva, imaju dvije mogućnosti, ističu iz Ministarstva.

Ako je došlo do oštećenja stana ili garaže, a korisnici ih više ne žele koristiti, tada mogu u roku od 15 dana kontaktirati Ministarstvo (na email) kako bi dogovorili termin primopredaje nekretnine i otpis potraživanja po računu za travanj 2020.

Ako i nakon oštećenja u potresu mogu i žele nastaviti koristiti državne stanove i garaže, tada korisnici moraju ispuniti određeni obrazac (također na webu) i u roku od 15 dana ga dostaviti na za to određeni email radi mogućeg otpisa potraživanja po računu za travanj 2020. Uz taj obrazac, trebaju dostaviti i do četiri fotografije stana ili garaže od kojih jedna obavezno mora biti fotografija naljepnice o oštećenju nekretnine ili drugi dokaz ovlaštenog statičara da stan ili garaža nije za korištenje odnosno da je neuporabljiv do daljnjega.

Ministarstvo će to provjeriti i, ako utvrdi da nekretnina trenutno nije za korištenje, izvršit će se otpis potraživanja po ispostavljenom računu za travanj 2020.

Ako korisnici dostave popunjeni obrazac u roku od 15 dana, do očevida nekretnine nisu dužni platiti ispostavljeni račun za travanj 2020. godine, napominju iz Ministarstva.

I zakupcima državnih poslovnih prostora slični uvjeti

Za zakupce državnih poslovnih prostora koji imaju problema u poslovanju uslijed potresa u Zagrebu, kao i za one koji su u problemima zbog pandemije covid19, Ministarstvo je također najavilo nekoliko mogućnosti pomoći.

Ako su državni poslovni prostori u zakupu oštećeni u potresu u Zagrebu, tada zakupci koji ih ne žele više koristiti u roku od 15 dana trebaju kontaktirati Ministarstvo putem elektroničke pošte ili poštom na adresu Ministarstva za dogovor termina, primopredaju prostora i otpis potraživanja po računu za travanj 2020.

Ako se taj prostor ne može trenutno koristiti zbog potresa, ali ga zakupci nakon sanacije žele nastaviti koristiti, radi mogućeg otpisa potraživanja po računu za travanj 2020. i tu moraju ispuniti obrazac te ga sa četiri fotografije dostaviti u roku od 15 dana mailom ili poštom u Ministarstvo državne imovine.

I tu će Ministarstvo u provjeru i ako su zadovoljeni svi spomenuti te uvjeti da poslovni prostor trenutno nije za korištenje i zakupci su sačuvali radna mjesta tada mogu računati na otpis potraživanja za travanj 2020.

Ako, pak, poslodavci u zakupljenom državom poslovnom prostoru zbog covida19 imaju problema u poslovanju, slijedom odluke Ministarstva državne imovine od 18. ožujka odgađa im se plaćanje zakupnine i naknade za korištenje za prva tri mjeseca u odnosu na rok plaćanja počevši od 1. ožujka.

Oni koji sukladno odlukama Stožera civilne zaštite RH u poslovnom državnom prostoru kao zakupci ne obavljaju djelatnost i više ne žele koristiti taj prostor također imaju rok od 15 dana kontaktirati Ministarstvo za dogovor oko termina primopredaje i otpisa potraživanja po računu za travanj 2020.

Slično vrijedi i za one koji poslovni prostor, unatoč sadašnjem nedjelovanju, žele nastaviti koristiti i nakon prestanka važenja odluka stožera.

Iz Ministarstva napominju i da će se otpis potraživanja po računu za travanj 2020. izvršiti poslodavcima koji ne obavljaju djelatnost od 20. ožujka ove godine i koji nemaju pad broja zaposlenih u ožujku u odnosu na veljaču 2020. godine - veći od 40 posto za poslodavce koji zapošljavaju do 10 radnika, veći od 20 posto za mala poduzeća, veći od 15 posto za srednja i veći od 10 posto za velika poduzeća.

Otpis potraživanja po računu za travanj 2020. izvršit će se i poslodavcima koji obavljaju djelatnost, ali imaju pad prihoda veći od 50 posto na godišnjoj razini (u odnosu na ožujak 2019.), uz uvjet da u ožujku 2020. nemaju veliki pad zaposlenih, u sličnim omjerima kao i u prethodnom primjeru (oni koji ne obavljaju djelatnost).

Iz Ministarstva pritom podsjećaju da će se poslodavcima s prihodima do 7,5 milijuna kuna godišnje otpisati cijeli iznos potraživanja po računu za travanj 2020. godine, a onima s prihodima većim od 7,5 milijuna kuna otpisat će se dio potraživanja računu za travanj proporcionalno padu prihoda.

Poslodavci koji ne ispunjavaju uvjete za otpis potraživanja, mogu koristiti mjeru odgode plaćanja zakupnine koja je ranije donesena, navode iz Ministarstva državne imovine. (Hina)