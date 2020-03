Ministar zdravstva Vili Beroš na društvenim mrežama je mrežama sat vremena odgovarao na pitanja građana o epidemiji koronavirusa.

Svi koji imaju pitanja o epidemiji koronavirusa odgovor će moći dobiti od ministra zdravstva Vilija Beroša.

On će u idućih sat vremena odgovarati na pitanja koja su mu građani uputili putem službene Vladine stranice Koronavirus.hr.

Jedno od pitanja građana odnosilo se na informaciju da će Arena Zagreb postati bolnica za prihvat oboljelih od koronavirusa. "Imamo primarne, sekundarne i tercijarne centre. Jedan od tih sekundarnih bit će u Areni Zagreb", odgovorio je ministar.

O lijekovima i respiratorima

Ministra su građani upitali i koja je cijena jednog testa na koronavirus. ''Ne mogu na to odgovoriti. Cijena je irelevantna, bitno je da testova ima dovoljno'', odgovoriio je Beroš.

Građane zanima hoće li se lijekovi koji se navodno koriste u inozemstvu koristiti u Hrvatskoj. ''Jedino struka može dati odgovor na to pitanje. Bilo je više infromacija da neki lijekovi djeluju, ali se pokazalo da to nije točno. S obzirom na to da nisam infektolog, ne mogu o tome utemeljeno govoriti'', rekao je Beroš.

Na pitanje ima li u Hrvatskoj dovoljno respiratora za one najteže slučajeve, Beroš kaže da ih ima puno više nego što je potencijalno oboljelih. ''Imamo 500 stacionarnih, 300 transportnih. To je daleko veći broj nego što je potencijalno teško oboljelih. Ovo je novi virus, nova bolest, ali kapacitet od 800 respiratora je znatan i velik. EU je poduzela javnu nabavu, koja će nam omobućiti nabavu dodatnih količina'', poručio je Beroš.

Zaštita trudnica i strategija testiranja

Kada je riječ o zaštiti trudnica od koronavirusa, ministar kaže da su one ''općenito otpornije na sve infekcije''. ''Priroda na taj način brani majku. Zna se da je broj trudnica manji nego oboljelih u populaciji. Preporuke za sve rizične skupine su iste, izbjegavanje kontakata, održavanje higijene'', istaknuo je Vili Beroš.

Ministar je ponovno upozorio na testove ''upitne kvalitete koji se pojavljuju na tržištu''. ''Pozivam sve da ih ne koriste'', rekao je.

Jedno od pitanja ministru bilo je i zašto okolne zemlje provode više testova od Hrvatske. ''Da je veći broj oboljelih, onda bi se povećavao već broj zaraženih, teških bolesnika. Tome nije tako, dakle strategija je više nego utemeljena'', objasnio je Beroš.

Razmak među građanima u redovima

Jedan je građanin upozorio da se u trgovinama ljudi ne pridržavaju uvijek propisanog razmaka. Ministra je pitao kako osigurati da se svi pridržavaju te mjere. ''Još jednom apeliramo na svijest i odgovornost građana. Ako ste nekome blizu, ne morate vi biti pozitivni, ali ako je ta osoba pozitivna vi se možete zaraziti. Zato moramo misli i na tuđe i na svoje zdravlje'', apelirao je ministar.

Na pitanje zašto se ne testira sve građane koji ulaze u Hrvatsku, Beroš kaže da strani državljani dobivaju rješenje o obveznoj samoizolaciji. ''U samoizolaciji su do pojave simptoma ili do isteka samoizloacije. Većina njih dosad nema simptome. O testiranju odlučuje struka. Mi ne znamo koliko će epidemija trajati i testove moramo racionalno trošiti'', pojasnio je.

Nalazi obdukcije preminulog muškarca nisu gotovi

Onima koje zanima smiju li izlaziti van ili ne, Beroš je odgovorio da je šetnja vrlo korisna, ali nikako u velikim grupama.

Nalaz obdukcije muškarca koji je preminuo u Istri u samoizolaciji još nije gotov, otkrio je Beroš.

Neke je građane zanimalo može li pranje zaštitinih maski napraljenih od pamučnog materijala na 90 stupnjeva ubiti eventualni virus na masku. ''Pitanje je kolike su pore na materijalu od kojeg je maska sačinjena. Pitanje je koliko su te maske u kućnoj radinosti funkcionalne. Ipak, reći ću i drugu strane te medalje. Izrađivanje maski u kući povezuje zajednicu'', poručio je ministar.

Otkrio koja je 4. faza obrane

Može li se zdrava osoba zaraziti nakon što joj je hranu pripremila zaražena osoba? Ministar kaže da može ako suđe nije dovoljno dobro oprano te nisu ispunjeni drugi osnovni higijenski uvjeti za pripremu hranu.

Građane zanima i koja je 4. faza obrane od koronavirusa, s obzirom na to da je Hrvatska trenutačno u 3. fazi obrane. ''Riječ je o karanteni pojedinih područja, odnosno ograničavanju kretanja u pojedinim područjima zemlje'', otkrio je Beroš.

Je li opasnija gripa ili koronavirus?

Ministra su upitali i što je opasnije, koronavirus ili gripa. ''Teško je reći. Gripa je također virusna bolest, ali je stoljećima prisutna u ljudskoj populaciji. Određeni imunitet na grupu je već stečen. Činjenica je da se svake godine virus gripe može promijeniti, pa imunitet ne štiti svake godine od gripe, ali pomaže da prebolimo bolest. Pitanje je što bi bilo kad bi koronavirus i gripa, istovremeno bili pušteni u populaciju bez imuniteta. Možda bi gripa onda bila smrtonosnija. Koronavirus je novi virus. Kad je zaraza krenula u Kini nitko u svijetu nije imao odgovor u sebi'', objasnio je Beroš.

Odgovorio je da, koliko zna, domaće životinje i kućni ljubimci ne mogu prenositi koronavirus na ljude.

Demantirao je navode Vlada javnosti ne komunicira stvarni broj zaraženih u Hrvatskoj.