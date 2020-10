Vili Beroš, ministar zdravstva,usprotivio se hajci na liječnicu KB-a Dubrava. Kaže i da se još neće uvesti dodatne mjere protiv epidemije koronavirusa jer se još ne vide rezultati lockdowna i policijskog sata u zemljama koje su ih nedavno uvele.

"Ne podržavam javnu hajku na osobu koja je u javnost iznijela probleme u KB-u Dubrava. Svaki konstruktivno iznesen komentar ako je utemeljen ili istinit, pa i javno, dobrodošao je jer time postajemo još bolji u onome što radimo. Trebamo se usmjeriti na rješenja i djelovati na temelju rezultata zdravstveno-inspekcijskog nadzora", napisao je ministar Vili Beroš na Facebooku.

Uoči sjednice užeg kabineta Vlade dao je izjavu novinarima. Rekao je da je popunjenost KB-a Dubrava 90,2 posto, ali da se aktivira novi dio u zgradi s još 200 kreveta.

"Jučer je došlo 10 novih respiratora, od kojih jedan nije tehnički adekvatan, no danas pripremamo novu tranšu od 20 respiratora, 39 sestara i 5 anesteziologa, uz one koji su jučer došli", rekao je Beroš.

Što se tiče ostalih respiratornih centara u Hrvatskoj, Beroš je rekao da je popunjenost KBC Split 50,68 posto, no kapaciteti će se povećati ukoliko to bude potrebno. U KBC Rijeka 30,43 posto, Osijek 51,38 posto.

Dodao je da je krah moguć, ali da nitko to ne može predvidjeti i da on osobno radi maksimalno da do toga ne dođe. "Izvrsno je da se javlja velik broj studenata i umirovljenih liječnika. Postigli smo homogenizaciju i pozivam i druge da nam se priključe da suzbijemo epidemiju", rekao je Beroš.

Strože mjere još se neće uvoditi. "Vidimo da mnoge države uvode lockdown i policijski sat, ali još izostaje rezultat tih mjera. Razumijem epidemiologe koji sa svog aspekta govore da trebaju jače mjere, ali treba sagledati i gospodarstvenike kojima su i ove mjere previše. Trebamo naći balans", rekao je Beroš.

Epidemiolozi više ne mogu pratiti tražiti kontakte i zato se to traži od liječnika primarne zdravstvene zaštite. "Iznimno mi je žao, nikoga ne prozivam za nerad, ali molim sve da budu svjesni svoje odgovornosti. Dobivam poruke da je lako o tome iz toplog kabineta. Ja sam najmanje u toplom kabinetu, moja fotelja je prevruća u ovom trenutku.

Potvrdio je i da nalaz inspekcije iz KB-a Dubrava još nije gotov te ponovio da je protiv hajke na liječnicu koja je o tome obavijestila javnost. "Ja sigurno ne lovim vještice. Već sam kontaktirao KB Merkur, čujem da je nekakvo anonimno pismo došlo iz te ustanove. Ako je nešto od toga istinito, treba postupati", kaže Beroš.