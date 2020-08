Od milijun slučajeva zaraze u Africi, više od polovice odnosi se na JAR. U toj zemlji mrtvačnice su prepune. Na drugom kontinentu, Indija bilježi više od dva milijuna oboljelih.

Broj oboljelih od COVID-19 u Africi premašio je u petak milijun, a više od polovice slučajeva registrirano je u Južnoafričkoj Republici, prenose svjetske agencije.

U najpogođenijoj zemlji na kontinentu u četvrtak je zabilježeno 538.184 slučaja oboljelih, među kojima je samo tog dana bilo više od 8000 novih. Preminulih je po službenim statistikama 9604.

Studije u JAR-u pokazuju da je broj umrlih od svibnja do sredine srpnja iznad uobičajene stope u odnosu na prethodne godine - oko 17.000 ili 60 posto više, što pokazuje da mnogo više ljudi umire od COVID-19.

Južnoafričke mrtvačnice odavno su prepune, nedostaje ljesova i trupla se skladište u brodskim kontejnerima sa sustavima za hlađenje. Ta je zemlja peta na svijetu po broju oboljelih.

U Egiptu je zabilježeno oko 95.000 oboljelih od koronavirusa, a u Nigeriji 45.000. Unatoč visokim brojkama taj je kontinent još uvijek među manje pogođenima. No službene brojke vjerojatno ne pokazuju stvarne razmjere širenja virusa jer mnoge zemlje imaju nerazvijene zdravstvene sustave i ograničene sposobnosti testiranja.

U Demokratskoj Republici Kongo treba i više od tjedan dana do rezultata testiranja, a do tada dio ispitanika umre.

Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da širenje bolesti u JAR-u predskazuje što će se dogoditi na ostatku kontinenta.

Zbog afričke populacije, prosječno mlađe nego na drugim kontinentima, stopa smrtnosti može biti manja jer je virus najsmrtonosniji za starije ljude.

"Profil stanovništva je drukčiji. Manje je 85-godišnjaka s dijabetesom i više 35-godišnjaka koji su zdravi i u dobroj kondiciji", kaže Charl Van Loggerenberg, ravnatelj hitne medicine u južnoafričkoj osiguravajućoj kući Life Healthcare.

Mnoge afričke zemlje rano su uvele mjere zabrane kretanja i zatvorile granice kupujući tako dragocjeno vrijeme za svoje bolnice, uvele su testiranja, no svjesne šteta koje te mjere nanose gospodarstvima i rizika nestašica hrane uglavnom su ih ukinule.

Druge se mjere primjenjuju pa tako policija u Ruandi uhićuje sve bez zaštitnih maski za lice, a Etiopija stavlja u karantenu sve putnike u zračnom prometu koji nemaju potvrdu da su negativni na koronavirus.

U siromašnim, gusto naseljenim dijelovima Afrike teško je održavati mjere socijalnog distanciranja.

Treća zemlja s više od dva milijuna zaraženih

Koronavirus je potvrđen kod više od dva milijuna ljudi u Indiji. Milijun njih zarazilo se u posljednjih 20 dana. U protekla 24 sata prijavili su 62.170 novih slučajeva, javlja BBC. Samo Brazil i SAD imaju više oboljelih od Indije.

Usprkos velikim brojkama, Indija se nastavlja otvarati, potaknuta niskim stopama smrtnosti. Prema službenim podacima, broj umrlih je 40.700. Po ukupnom broju, Indija je peta u svijetu, no stručnjaci kažu kako je smrtnost mala s obzirom na to da zemlja ima 1,3 milijarde ljudi. No mnogi misle da je stvarni broj umrlih od koronavirusa mnogo veći zbog neredovitog vođenja statistike te načina na koji država utvrđuje je li smrt nastupila zbog koronavirusa.