Mate Rimac objavio je na svom Facebooku da se ne osjeća dobro nakon što se testirao na koronavirus. Kaže da je zbog testiranja dobio infekciju sinusa.

Mate Rimac kaže da je nakon još jednog testiranja na koronavirus dobio infekciju sinusa. Kako je napisao u objavi na svom Facebooku, u kojoj je najprije istaknuo da nije protivnik cijepljenja niti teoretičar zavjera te da vjeruje znanosti i medicini, ne osjeća se dobro.

''Kako i dalje moram često putovati, često moram raditi PCR testove. Mislim da sam se dosad testirao više od 20 puta. I dok ih neki ljudi ne mogu podnijeti, meni to dosad nikad nije bio problem'', započeo je Rimac. Nastavio je da se prije nekoliko dana testirao ''i istoga dana dobio infekciju sinusa''.

''Vrlo je jasno da je to direktan rezultat testiranja jer je osoba koja mi je radila bris bocnula samo desnu nosnicu. Ne sjećam da sam ikada prije imao upalu sinusa, ali ovoga puta sam odmah znao jer su se jasni simptomi pojavili samo nekoliko sati kasnije'', kaže Mate Rimac. Opisao je da osjeća bol ispod i iza desnog oka, pritisak u glavi, glavobolju…

Otkrio je i što misli kako je došlo do upale. ''Pretpostavljam da postoji šansa da gadne stvari iz samog nosa koje se nađu u sinusnoj šupljini mogu dovesti do infekcije. Ovo stvarno iscrpljuje energiju. Tijelo vam daje signal da ostanete u krevetu. Nažalost, uhvatilo me u vrijeme kada si ne mogu priuštiti ne ići na posao, pa je stvarno bezveze. Pretpostavljam da ću sada smanjiti putovanja i PCR testiranja dok ovo ludilo ne završi'', napisao je Rimac na Facebooku i pitao jesu li i drugi ljudi imali slično iskustvo.