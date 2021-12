Američki evangelist koji je imao svoju televiziju i koristio ju za propovijedi i zagovaranje antivakserskih stavova Marcus Lamb, umro je nakon što se zarazio koronavirusom.

64-godišnji Marcus Lamb i njegova supruga Joni suosnivači su kršćanskog TV kanala Daystar još 1997. Kanal je na australsko tržište ušao 2015. godine preko medijske kuće Foxtel.

Daystar je Lambovu smrt objavila ranije ovaj tjedan na Twitteru. "Teškim srcem objavljujemo da je Marcus Lamb, predsjednik i osnivač televizijske mreže Daystar, otišao je doma biti s Gospodinom. Obitelj moli za poštivanje privatnosti u ovim teškim trenucima gubitka. Podržite ih molitvom" piše u tvitu Daystara.

It’s with a heavy heart we announce that Marcus Lamb, president and founder of Daystar Television Network, went home to be with the Lord this morning. The family asks that their privacy be respected as they grieve this difficult loss. Please continue to lift them up in prayer. pic.twitter.com/EVujL8zotG