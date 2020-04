Ravnateljem Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i član Nacionalnog kriznog stožera Krunoslav Capak za Dnevnik Nove TV otkrio je koliko često se liječnike testira na koronavirusa. S njim je razgovarala reporterka Valentina Baus.

Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kazao je da se testiranje liječnika na koronavirus proširuje na koji se vraćaju na posao nakon samoizolacije te na one koji su pozitivni i tek se trebaju vratiti raditi. ''To se već radi. I trebalo bi više testirati one liječnike koji rade na odjelu s rizičnim pacijentima'', kazao je Capak.

Dodao je da nema pravila koliko često treba testirati liječnike. ''Ako ima epidemioloških indikacija onda se testira'', kaže. Inače, rezultat testiranja vrijedi 24 sata. ''Nakon toga možete postati pozitivni. Negativnost ne znači da neće kasnije razviti pozitivnost na virus'', objasnio je ravnatelj HZJZ-a.

Osvrnuo se i na Splitsko-dalmatinsku županiju u kojoj je posljednjih dana porastao broj oboljelih. ''Ne bih rekao da je situacija eskalirala. Oni su imali jedan peak gdje je bilo puno oboljelih u jednom danu, ali treba računati na to da je to velika županija koja ima puno stanovnika'', kaže Capak i dodaje da nema saznanja da se tamo krše mjere.

Otkrio je i može li se dogoditi greška prilikom testiranja na temelju koje se za pozitivnu osobu zaključi da je negativna i obratno.

''Ima jako puno situacija u kojima analitičar ne može biti siguran na temelju jednog testa, pa onda stavi +/- i test se ponavlja. Takvih je situacija bilo puno, a to da je nekome izdan pogrešan nalaz – za takvu situaciju ja ne znam'', pojasnio je Capak.

Kazao je i da je u kontaktu s kolegama iz susjednih Bosne i Hercegovine i Crne gore te da je razgovarao i s kolegama iz Italije.

