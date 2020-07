Krunoslav Capak komentirao je slučaj saborskog zastupnika Darija Hrebaka, kojemu je određena mjera samoizolacije, no nakon što je zaprimio negativan nalza, izašao je iz samoizolacije. Capak je poručio da on nema ništa s Hrebakovom odlukom o tome da iz samoizolacije ide na sjednicu Hrvatskog sabora.

''Hrvatski zavod za javno zdravstvo zaprimio je poziv Darija Hrebaka da se želi testirati o svom trošku jer je bio na sjednici Gradske skupštine na kojoj je bila zaražena osoba i epidemiologinja lokalnog Zavoda za javno zdravstvo rekla je da moraju u samoizolaciju svi koji su bili u doticaju s njom.

On se testirao i zatražio je mišljenje treba li u samoizolaciju. Pošto nije bilo drugih dežurnih epidemiologa u tim satima, ja sam mu odgovorio samo činjenice. S obzirom na to da se testirao i test je bio negativan, on 36-48 sati nije mogao biti zarazan, sve drugo je njegova odluka i s tim nemam veze'', rekao je u petak ravnatelj HZJZ-a o zastupniku Dariju Hrebaku, koji je izašao iz samoizolacije nakon što je zaprimio negativan test.

''Nije praksa da se u samoizolaciji ide na testiranje, iako ta mogućnost postoji. Ako se testirate i niste zarazni, onda niste zarazni. To nije uobičajena praksa, nego ljudi ostaju u samoizolaciji, osim onih koji se imaju razloga testirati'', kazao je Capak.

O HUBOL-u: ''Optužbe ne stoje''

Na optužbe HUBOL-a iz kojega poručuju da je Hrebakovo napuštanje samoizolacije i dolazak na sjednicu Hrvatskog sabora dokaz da ''pravila nisu ista za sve'', Capak kaže da takvi navodi ''ne stoje''.

''Čovjek je platio testiranje i zatražio test. Ta mogućnost postoji jer sada svaka osoba može naručiti test i testirati se. Tako sam i ja učinio. Testirao sam se i u međuvremenu bio na sastancima, a od svog rizičnog kontakta do testiranja imao sam najmanje 300 kontakta, pa sam se testirao. Svi koji su u međuvremenu bili u kontaktu sa mnom, čak i da sam bio zarazan, ne moraju u samoizolaciju'', poručio je Capak.

Dodao je da je, kad je riječ o Hrebaku, on samo napisao epidemiološko mišljenje koje se ''može provjeriti kod bilo kojeg epidemiologa'' te da se ne miješa u politiku. Na pitanje je li bio pametan potez Darija Hrebaka da dođe na sjednicu Sabora, Capak je odgovorio: ''Ja to ne mogu komentirati. Ja mu nisam rekao niti da ide niti da ne ide u Sabor.''