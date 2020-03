U Istri je šest pozitivnih, a još se očekuje jedan rezultat testa. Istra uvodi drastične mjere kako bi suzbila širenje koronavirusa.

Načelnik stožera za vcivilnu zaštitu Dino Kozlevac apelirao je na građane da se pridržavaju uputa i svega što im poručuju epidemiolozi.

"Apeliram na ove koji šetaju, ovih 1000 koji imaju mjeru izolacije, da se ponašaju odgovorno, sa što manje kontakta izvan obitelji. Tijela represije su počela kontrolirati, policija i sanitarna inspekcija su na terenu, ako je netko pronađen izvan kuće, a pod mjerama je, zapisan je. Meni je žao, ali ovo treba shvatiti ozbiljno", naglasio je Kozlevac.

Najavio je mjere koje se primjenjuju od nedjelje. "Trgovački centri moraju se pridržavati svih mjera koje su već donesene, a koje neki ne provode - ograničavanje broja ljudi koji su u centru, na primjer", objasnio je Kozlevac.

"Ispred blagajne na pod treba postaviti oznake da se ljudi razdvoje koji stoje u redovima kako ne bi bili u nepotrebnom kontaktu. Rad trgovačkih centara ograničava se do 18 sati", kazao je. "Male trgovine, uključujući i one na benzinskim postajama, radit će do 18 sati uz ograničen broj ljudi koji su unutra, s razmacima od metra, metra i pol", dodao je Kozlevac.

"Ugostiteljski objekti svih kategorija bit će zatvoreni do 14. travnja, osim pučke kuhinje i dostave. Uslužne djelatnosti, frizeri, pedikeri i slično - prekid rada do 14. travnja", najavio je Kozlevac.

"Ostaje na snazi preporuka da djeca vrtićke i školske dobi ostaju doma do 14. travnja. Škole, fakulteti, vrtići i ostala mjesta na kojima se djeca okupljaju moraju ostati zatvorena", istaknuo je Kozlevac.

Pet pacijenata s blagim simptomima

Od šest pacijenata koji su pozitivni u Istri, pet ih je gotovo bez sipmtoma. Jedna osoba ima temperaturu i njezino se stanje prati. Još je jedna od osoba hospitalizirana, njezino se stanje prati, a rezultati testa na koronavirus se čeka.

Bolnica u Puli organizirat će rad na način da će svi pacijenti koji su naručeni u bolnice na preglede i obradu biti pozivani telefonom. Bit će otvorene telefonske veze na koje će pacijenti moći dobiti informacije o prije zakazanim pregledima i pretragama. Povećava se kapacitet soba i kreveta koji će se čuvati za eventualno veći broj oboljelih.

Iz bolnice poručuju da je dobra stvar što se radi na dvije lokacije pa će jedna lokacija biti ostavljena bez kontakata s pacijentima koji su pozitivni, dok će druga primati takve pacijente. "Samoizolaciju treba shvatiti ozbiljno, ne može se skočiti do kioska ili samo do prijatelja, treba biti odgovoran", poručili su iz pulske bolnice.

Zatvoren Županijski sud

Trenutno su u Županijskom sudu u samoizolaciji 22 osobe. Zgrada Županijskog i Općinskog suda je zatvorena i u tijeku je dezinfekcija. U ponedjeljak bi sud trebao nastaviti s radom.

Istarski epidemiolozi navode da ljudi još uvijek nisu shvatili situaciju ozbiljno, oni koji su u samoizolaciji - ne drže se pravila, a zdravi i nezaraženi odlaze i dalje u rizične grupe ljudi. "Molimo sve ljude da se pridržavaju uputa i ovu situaciju shvate ozbiljno", apelirala je dr. Jasna Valić.