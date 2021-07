Još 18 novih slučajeva zaraze jučer je zabilježeno u Hrvatskoj, a preminulo je dvoje ljudi. S jučerašnjim danom imamo 1.589.579 cijepljenih barem prvom dozom.

* 8240 preminulih

* 1362 osobe jučer su se cijepile

Tijek događaja pratite u nastavku:

10:28 U Varaždinskoj županiji potvrđena su dva nova slučaja zaraze koronavirusom, priopćili su u utorak iz županijskog Stožera civilne zaštite, uz napomenu da je u protekla 24 sata testirano 225 osoba.

Na liječenju u Općoj bolnici Varaždin je sedam pacijenata s težom kliničkom slikom.

Ravnatelj županijskog Zavoda za javno zdravstvo Marin Bosilj rekao je kako je u posljednjih sedam dana u Varaždinskoj županiji evidentirano 15 novooboljelih, što je pokazatelj da virus nije nestao i da je još u populaciji.

"Nalazimo se u vremenu kada se putuje na godišnje odmore pa je tim više potrebno obratiti pažnju na poštivanje epidemioloških mjera. Pozivam žitelje naše županije da sva druženja, za koja je to moguće, održavaju na otvorenom prostoru uz držanje distance i pridržavanje drugih epidemioloških mjera", poručio je Bosilj.

Apelirao je na građane koji osjete bilo kakve simptome te kod kojih postoji i najmanja sumnja na COVID-19 da odmah prekinu kontakte i da se što prije jave svojim liječnicima zbog testiranja te tako suzbiju mogućnost širenja bolesti.

Sve one koji se dosad nisu cijepili, Bosilj je pozvao da to učine što je prije moguće kako bi u jesen ušli s dovoljnom zaštitom.

"Poznato je da se antitijela ne stvaraju drugi dan od cijepljenja, nego je za njihovo stvaranje potrebno određeno vrijeme. Svi oni koji se nisu zaštitili, a žele do jeseni biti zaštićeni, trebaju sada započeti s procesom cijepljenja", poručio je ravnatelj županijskog Zavoda za javno zdravstvo.

10:25 Na području Zagrebačke županije u posljednja 24 sata nije bilo novooboljelih od COVIDA-19, a jedna je osoba ozdravila, izvijestio je županijski Stožer civilne zaštite.

Po podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije, na području županije trenutno je aktivno 14 slučajeva.

Od početka pandemije evidentirane su 30.393 osobe s koronavirusom, izliječene su 30.303 osobe, a 76 ih je umrlo.

10:02 Novih 15 osoba zaraženo je koronavirusom, a šest se oporavilo u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u protekla 24 sata, priopćio je u utorak županijski Stožer civilne zaštite.

Od šest oporavljenih osoba četiri su iz Dubrovnika i dvije iz Dubrovačkog Primorja.

U posljednja 24 sata obrađeno je 489 uzoraka, a od početka pandemije ukupno 92.382.

U dubrovačkoj bolnici liječi se osam osoba pozitivnih na koronavirus.

U samoizolaciji je 240 osoba, a u protekla 24 sata zabilježena su tri kršenja te mjere, od čega dva na granici, što je ukupno 887 od početka pandemije.

9:57 S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata 1 je novooboljela osoba od COVID-19.

U posljednja 24h provedeno testiranje nad 67 osoba.

Na Covid odjelu OB Gospić trenutno su hospitalizirane 2 osobe.

9:36 U Primorsko-goranskoj županiji sedam je novooboljelih. Tijekom jučerašnjeg dana u KBC-u je preminula jedna osoba od COVID-19. Broj aktivnih slučajeva je 66.

Prema podacima Ureda ravnateljstva KBC-a, hospitalizirano je osam pacijenata koji se liječe od COVID-a. Na respiratoru se nalaze dvije osobe. Udio hospitaliziranih osoba zbog COVID-a unutar ukupnog broja aktivnih slučajeva u PGŽ-u iznosi 12,12 %.

Županijski Stožer civilne zaštite ističe da županija pripada zelenoj, a ne narančastoj zoni u koju ju je nedavno smjestio ECDC.

Četrnaestodnevni kumulativni broj novooboljelih na sto tisuća stanovnika u županiji je 33,33.

Udio nalaza pozitivnih na koronavirus u broju testiranih osoba u posljednjih 14 dana je 0,91 posto, "pa Primorsko-goranska županija po oba pokazatelja pripada 'zelenoj zoni'", ističu iz Stožera.

Dodaju da je u županiji u protekla 24 sata testirano 1313 osoba.

9:35 Tijekom protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 240 uzoraka brisova na COVID-19, potvrđena je jedna novozaražena osoba s tog područja.

U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju su tri bolesnika.

9:33 U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglima do 8 sati, u posljednja 24 sata evidentirane su dvije nove pozitivne osobe na COVID-19.



Trenutačno je u ovoj županiji pet osoba hospitalizirano zbog COVID-a. U protekla 24 sata testirane su 193 osobe, te je ukupno do sada testiranih na području županije 76.461.

9:32 U Karlovačkoj županiji u posljednja 24 sata od 311 testiranih osoba jedan je novi slučaj zaraze koronavirusom. Nije bilo umrlih od COVID-a, a prema izvješću PU karlovačke, 125 osoba je u samoizolaciji.

Na bolničkom liječenju na COVID odjelu karlovačke opće bolnice nalaze se dva pacijenta. U posljednja 24 sata otpuštena je jedna osoba oboljela od COVID-a .

9:30 Na području Zadarske županije 24 su nova slučaja zaraze koronavirusom, a jedna je osoba preminula. U Općoj bolnici Zadar od posljedica infekcije koronavirusom preminula je 79-godišnja žena.



Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 212 uzoraka, pod aktivnim nadzorom je 626 stanovnika, a od bolesti se oporavilo 27 osoba.

Udio zaraženih na broj testiranih tako je 11,3 posto, što je bolje od jučerašnjih 15 posto.

Na svim COVID odjelima hospitalizirano je 17 bolesnika, od kojih je dvoje na respiratoru.

8:30 Na području Bjelovarsko-bilogorske županije u posljednja 24 sata nema potvrđenih novih slučaja zaraze koronavirusom.

U Općoj bolnici Bjelovar nema osoba na liječenju zaraženih koronavirusom, a na opservaciji je šest pacijenata. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 76 stanovnika.

U tijeku su Dani otvorenih vrata u Zavodu za javno zdravstvo u Bjelovaru, pa se tako građani mogu cijepiti bez najave i naručivanja ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9 do 12 sati, a petkom je omogućeno cijepljenje i od 15 do 19 sati.

Bus Cjepko sutra je na području općina Hercegovac i Velika Trnovitica, i to po slijedećem rasporedu:

Hercegovac – Hrvatski dom – od 9:00 do 10:00

Velika Trnava – Mjesni dom – od 10:30 do 11:30

Velika Trnovitica – Mjesni dom – od 12:00 do 13:00

8:11 U Sisačko-moslavačkoj županiji u protekla 24 sata nema novooboljelih od koronavirusa.

08:02 U Požeško-slavonskoj županiji trenutačno su aktivna četiri slučaja zaraze. Na posljednjem testiranju obrađena su 92 uzorka. Pozitivnih nema.

7:30 Hrvatska je jučer zabilježila 18 novih slučajeva zaraze koronom. Još su dvije osobe preminule. U bolnici je 125 pacijenata, na respiratoru njih 14.

7:00 Za one koji se premišljaju oko cijepljenja ministar je jučer iznio neke podatke.

''Protekli mjesec 579 građana završilo je u bolnici zbog COVID-19. Njih 94 % nije bilo cijepljeno. Matematika je jasna, cjepivo protiv COVID-19 = zdrav i normalan život'', objavio je Vili Beroš na Twitteru.