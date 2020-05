Sa smirivanjem epidemije koronavirusne bolesti život se polako počinje vraćati u normalu, no što s nekadašnjim navikama poput rukovanja?

"Nismo bili svjesni toga koliku moć ima rukovanje", kaže Michelle Ngome, stručnjakinja za marketing iz udruženja African American Marketing Association za USA Today. "Rukovanje znači kontakt, suglasnost, suradnju, pozdrav. To je znak pristojnosti. No u skoroj budućnost rukovanje je mrtvo." A možda se neće nikad ni vratiti.

Rukovanje je za sada, uz pravila o socijalnom distanciranju, arhivirano. Prema nedavnoj anketi Business Insidera, više od polovice Amerikanaca želi trajno izbaciti rukovanje kao način pozdrava, čak i nakon završetka pandemije COVID-19, a samo 11 posto sklono je zadržati rukovanje. Preostali ispitanici nisu bili sigurni što učiniti s problemom rukovanja.

Rukovanje Foto: Getty Images

Njih 22 posto predložilo je da se rukovanje zamijeni mahanjem rukom, iako je malo neobično zamisliti američkog predsjednika Donalda Trumpa i njemačku kancelarku Angelu Merkel kako mašu jedan drugome.

Oko 15 posto je za to da verbalni pozdrav zamijeni rukovanje, 14 posto je za klimanje glavom, a osam posto je za naklon gornjim dijelom tijela. Nešto manje od 4 posto sugeriralo je pozdrav dodirom zatvorenih šaka.

Maštoviti prijedlozi za zamjenu rukovanja

Neki su pod dojmom filmske industrije bili za pozdrav iz filma "Black Panther" s rukama prekriženim na prsima poput mumija egipatskih faraona ili za 'vulkanski pozdrav' iz "Zvjezdanih staza" s dlanom okrenutim osobi koju se pozdravlja s razmakom između trećeg i četvrtog prsta ruke.

Čak je i dr. Anthony Fauci, ravnatelj Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti, koji vodi američke napore u borbi protiv koronavirusa, sugerirao kako bi trebalo trajno izbaciti rukovanje kao način pozdrava. "Kao društvo trebamo zaboraviti na rukovanje", kazao je Fauci u travnju. "Ne trebamo se rukovati, trebamo prestati s tim običajem", poručio je objašnjavajući da je to jedan od važnih načina prijenosa bolesti.

Rukovanje postoji tisućama godina, prema stranici History.com. Vjerojatno se prvi put pojavilo kao način pozdravljanja kojim se pokazuje da osoba koja pozdravlja nema u rukama skriveno oružje.

Povjesničari vjeruju da rukovanje u današnjem obliku nije postojalo do kraja 17. stoljeća kad su to kvekeri počeli koristiti kao pozdrav koji je egalitarniji od naklona tijelom ili šeširom. Do 19. stoljeća rukovanje se proširilo svijetom kao uobičajeni način pozdrava.