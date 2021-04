U najpoznatijoj party destinaciji u Hrvata, Novalji, zbrajaju se višemilijunski gubitci. Kako uoči sezone dišu hotelijeri za Dnevnik Nove TV otkrio je Antonijo Datković, vlasnik jednog hotela u Novalji.

Turistička sezona je pred vratima, a kako se za nju spremaju hotelijeri u Novalji i mogu li ju uopće preživjeti komentirao je vlasnik jednog hotela Antonijo Datković.

''Novalja je preživjela i duže razdoblje bez gostiju ili s manje gostiju. Preživjet će se i ovu sezonu. Da će biti teška i izazovna, hoće, ali preživjet ćemo'', kaže.

Dodao je da je prošla godina bila probna za preživljavanje bez party turista.

Otkrio je i kakav je trenutačni booking, odnosno potražnja za krevetima. ''Booking nije dobar, ali s partnerima smo u stalnoj komunikaciji, gosti se javljaju. Nažalost, još se ne potvrđuje do kraja. Gosti ostavljaju do zadrške jer postoje nepoznanice oko režima koji će vladati na granicama država'', rekao je. dodaje da se, kao i u ostatku zemlje, računa na last minute aranžmane.

Traže hitan plan otvaranja od Vlade i Nacionalnog stožera: "Jedino je zaposlenima u ovom sektoru potpuno ukinuto pravo na rad"

''Zasad se indicije vežu za kraj svibnja, početak lipnja da bi bio neki okvir unutar kojeg bi se moglo krenuti raditi s nekih 30-ak posto kapaciteta i popunjenosti. Vjerujemo da će, ako razvoj situacije ostane ovakav i ako odgovorni donesu takav okvir da se može putovati, sezona možda biti malo bolja nego lani'', zaključio je Datković.

