U ljekarne ne možete više ući bez da vas ljekarnik provjeri. Prvo im morate uručiti svoju zdravstvenu iskaznicu.

Predsjednica Hrvatske ljekarničke komore Ana Soldo za Dnevnik Nove TV je ispričala da su ljekarnici još prije nekoliko dana dobili upozorenje da će biti u sustavu provjere kršitelja samoizolacije.

"Prvi dan smo imali kroz jutro 18, jučer 54, još ima ljudi koji ugrožavaju sve nas", ističe Soldo, a onima koji trebaju biti u samoizolaciji poručuje da je važno da za svoje potrebe pozovu nekoga tko im može pomoći da im ode po lijekove i hranu.

"Ako nemaju nikog neka zovu Crveni križ", kaže Soldo i ističe kako nas je sve zadesila ova situacija te je strah razumljiv.

Soldo ističe kako je nestašica lijekova stalni problem i ta do nije ništa novo, a sada se očekuje još problema zbog zatvaranja granica. No, umiruje pacijente: Ljekarnici će moći dati zamjenski lijek.

U ljekarne se više ne smije ući bez dozvole ljekarnika, a čekati treba na sigurnoj udaljenosti.

Prvo morate dati zdravstvenu iskaznicu, bez obzira na to uzimate li lijek na recept ili bez njega. A onda slijedi provjera trebate li biti u samoizolaciji, a ne vani.

"Uzmemo zdravstvenu iskaznicu pacijenta, dolazimo do računala gdje otvaramo e-recepte i zatim u rubriku matični broj pacijenta upisujemo njegov matični broj“, kaže Jadranka Blažević Krstić, magistra farmacije. Zatim se pojavljuje jasno ime i prezime i podaci, u slučaju da nema nikakve objave, to znači da je on u redu i da nije potrebno biti u samoizolaciji i da može ući u ljekarnu.

Danas se u ovoj ljekarni samo jednom na ekranu pojavilo da je osobi propisana izolacija. No tu nije bilo riječ o kršenju, već je po lijekove došla druga osoba. I to je dopušteno.

"Provjerili smo njezin matični broj, ona je bila u redu, a onda je dala zdravstvenu knjižicu za gospodina za kojeg treba lijek i kad je dala njegovu pokazalo se da je u samoizolaciji - i mi smo njoj dali lijek“, objasnila je Blažević Krstić.

Ove strože mjere propisane su jer su neki kršili samoizolaciju kako bi otišli u ljekarnu. Jučer samo ujutro njih 18.

"Ovo su dodatni poslovi koje moramo raditi tokom dana, međutim ja ovu akciju pozdravljam, jako, zbog neodgovornih pacijenata koji se ponašaju na način kako se ponašaju“, kaže Blažević Krstić.

Strpljenje i odgovorno ponašanje je ono što nam sada treba.

