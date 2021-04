Kanadski premijer Justin Trudeau primio je u petak prvu dozu cjepiva AstraZenece, koje izaziva rezerve zbog rijetkih, ali ozbiljnih slučajeva krvnih ugrušaka.

Trudeau (49) je došao u jednu ljekarnu u Ottawi sa suprugom i pred kamerama primio cjepivo. "Jako sam sretan", rekao je zdravstvenoj djelatnici koja mu je dala cjepivo.

"Ontario je pozvao ljude starije od 40 godina na cijepljenje AstraZenecom u ljekarnama. Sada je naš red", rekao je premijer nešto ranije na konferenciji za novinare.

Njegova supruga Sophie Grégoire Trudeau je u ožujku 2020. bila pozitivna na covid-19, pa se i premijer morao izolirati u Ottawi.

"Olakšanje je znati da ova jednostavna gesta pomaže u zaštiti nas samih, ali i svih oko nas", rekao je Trudeau i pozvao sunarodnjake na cijepljenje. "Najbolje cjepivo za vas je prvo koje vam ponude", ponovio je u četvrtak navečer na Twitteru.

Većina kanadskih pokrajina je ovog tjedna proširila pristup tom cjepivu na osobe starije od 40 godina, nakon što je do sada bilo rezervirano za starije od 55 godina. U zemlji je primijenjeno malo više od 1,1 milijuna doza cjepiva AstraZenece, jednog od četiri cjepiva dozvoljenih u Kanadi.

U zemlji su zabilježena samo tri slučaja krvnih ugrušaka povezanih s niskim trombocitima, ali svi su se oporavili, prema kanadskim javnozdravstvenim vlastima. Nepovjerenje u to cjepivo navelo je brojne zemlje da odrede dobne granice za njegovu upotrebu, ili da obustave cijepljenje.

