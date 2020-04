U ponedjeljak trgovine koje nisu u trgovačkim centrima otvaraju svoja vrata. Uz strogo poštivanje mjera. Jesu li spremni dočekali ovu odluku s predsjednikom uprave Pevexa razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

Gospođa Bulka Mećava, dizajnerica i vlasnica trgovine odjećom svoju trgovinu zatvorila je tek tjedan dana nakon što je stigla nova kolekcija. Od ponedjeljka će je napokon moći prodavati, uz posebnu zaštitu. U ponedjeljak se otvaraju i sve trgovine, osim šoping centara. Uz njih radit će i uslužne djelatnosti poput postolara i krojača, koji nemaju blizak kontakt s klijentima. Ponovno će voziti javni i prigradski prijevoz, kao i katamarani za otoke bez trajektnih linija. Oni kojima je nedostajala umjetnost dolaze na svoje jer se otvaraju i knjižnice, knjižare, muzeji i galerije. Dio sportaša opet će trenirati, a održavat će se i dio stručnih ispita. No zatvorena vrata na koja smo nailazili, ostavit će traga.

"Očekujemo da će se promet vraćati polako, da neće potražnja biti kao i prije, trebat će neko vrijeme da se potražnja oporavi“, Slobodan Školnik, predsjednik Uprave Emmezete.

Ako epidemiološka situacija bude dobra, 4. svibnja kreće druga faza. I javni i privatni zdravstveni sustav radit će u punoj snazi. Svoja vrata otvorit će i ostatak uslužnih djelatnosti poput frizera, kozmetičara, brijača, pedikera u kojima se inače ostvaruje bliski kontakt. No sve uz posebne mjere.

"Ne prestaje mi zvoniti telefon"

Prašinu sa svojih polica briše i Manuela Picard, vlasnica kozmetičkog salona.

"Od 13:30 mi ne prestaje zvoniti telefon! Mi smo potpuno puni već prvi tjedan nakon 4.5. Ljudi se ne boje, ja sam sretna oko toga, ali bilo bi super da se klijenti drže pravila oko dezinfekcije“, kaže kozmetičarka.

Najveće opuštanje dolazi u trećoj fazi koja bi trebala početi 11. svibnja. Na jednom mjestu moći će se okupljati do 10 osoba, ali uz distancu. Radit će i šoping centri, a djeca nižih razreda i predškolske dobi, kao i s teškoćama u razvoju opet će krenuti u školu. Održavat će se jedan dio vježbi i praktičnog rada na fakultetima, ali u malim grupama. Bit će dopušten i prijevoz između županija, kao i domaći zračni promet. Kave ćemo piti opet, ali samo na terasama. Otvorit će se restorani u hotelima, ali samo za korisnike hotela, a ponovno ćete moći i u nacionalne parkove. E-propusnice će se dobivati mnogo lakše nego do sada. Kako će provedba izgledati, posebno u školama, brine ravnatelje.

"Ne znam kako ćemo to moći organizirati. To su mala djeca, imaju se potrebu dodirivati, biti bliski. Vidjet ćemo kako će to sve skupa funkcionirati!“, kaže Krešimir Supanc, ravnatelj OŠ Jure Kaštelana.

"Ipak ima roditelja koji će počet raditi, kako su nove mjere najavili, možda neće imat gdje s djecom, zbrinut ih, po meni i nije prerano“, kaže Albert iz Osijeka.

Građani su oduševljeni relaksacijom. Udruga poslodavaca i gospodarska komora pozdravljaju to što kreće gospodarstvo.

"U cijeloj priči je da epidemiološke mjere koje će biti propisane ne budu prekomplicirane i da ne zahtijevaju značajna investicijska sredstva jer firme koje stagniraju teško to mogu podnijeti“, kaže Luka Burilović, predsjednik HGK.

"Svako radno mjesto koje se ponovno radi i otvori ima jedan multiaplikativni efekt, to znači posao za još 10-ak firmi, prihode za još 10-ak firmi, 15“, kaže Davor Majetić, glavni direktor HUP-a. No gospodarska komora kaže da treba razmisliti i o otvaranju šoping centara. Tako bi se spasio i dio turističke sezone!

"Jedan dio bukinga je otkazan, ali veseli me da još uvijek se ne otkazuje 7. i 8. mjesec , ali moramo znati da smo stavili olabavljene uvjete otkaza pa ti gosti mogu otkazati i do dan dolaska“, kaže Tomislav Fain, predsjednik udruge hrvatskih putničkih agencija.

"Ako se Slovenija i Hrvatska jednako dobronbore protiv COVID-a, znači da smo u sličnoj situaciji, onda možemo naći načina kako da Hrvati odu u Sloveniju, Slovenci u Hrvatsku“, kaže Andrej Plenković.

Rješenje za turističku sezonu traži se na razini Europe. A za sve ostalo treba imati na umu da između gospodarstva i zdravlja ne moramo birati, ali samo ako se mjera fizičke udaljenost i dalje svi budemo pridržavali.

Šef Pevexa: "Izgubili smo 100 milijuna, ali smo spasili 200 milijuna prihoda"

O svemu je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica razgovarala s predsjednikom Uprave Pevexa Juricom Lovrinčevićem koji je zadovoljan vladinim planom.

"Cijeli dan ne skidam osmijeh s lica, presretni što možemo od ponedjeljka početi", kaže Lovrinčević i ističe da su spremni za rad.

"Izgubili smo 100 milijuna, ali smo spasili 200 milijuna prihoda", rekao je i dodao kako su u njegovoj tvrtci spremno dočekali svaka mala vrata koja su se otvorila. Prvo su radili na daljinu, zatim otvorili web-shop pa su im otvoreni vrtni centri.

"Uz ulaganja u mjere učili smo raditi, spremni smo svakog trenutka. Jedva čekamo ponedjeljak da možemo raditi u redovnom ritmu", kaže Lovrinčević te dodaje kako su se promijenile navike potrošača pa poziva sve da čim više zajedno rade i privikavaju se na suživot s koronavirusom.

Lovrinčević ističe da zasad ne planiraju otpuštanja, a planiraju na posao vratiti one koji su bili zaposleni na određeno. "Veselimo se redovnom radu. Dio zaposlenika ćemo vratiti na posao", kazao je.

