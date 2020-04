Uskoro ćemo u redovima pred trgovinama i ljekarnama imati i mnogo izliječenih od koronavirusa. Vraćat će se u svakodnevni život, ali i susretati sa stigmatizacijom.

Iz stožera uvjeravaju kako se ne trebamo bojati izliječenih ljudi te poručuju da su nam oni zaštita od virusa.

Hrvatica koja nakon 14 dana izlazi iz svoje sobe, nada se da će joj susjedi ostati normalni.

"Imali smo samo jedno negativno iskustvo gdje je netko na moj osobni broj poslao poruku u kojoj me optužio da sam širila zarazu. Netko vas iz čista mira napada, ja sam to doživjela na svojoj koži, htjeli bi dokazati da to nije tako, ali onda shvatim da nije važno, da sam ja sve napravila", povjerila nam se žena koja se oporavila od koronavirusa.

Ipak, otkriva i kako je bilo onih koji su joj ostavljali kruh, razne namirnice pa čak i palačinke. Misli kako bi jednako tako i oni prihvatili pomoć od nje.

"Puno smo oprezniji"

Otkako je izliječen od koronavirusa profesor Park Hyun iz Južne Koreje suočava se s neugodnim komentarima susjeda pa koristi stube umjesto dizala kako bi im bilo ugodnije.

Njegov sveučilišni kolega Ahn Seo-Kyoung kaže kako su sada na poslu puno oprezniji.

"Prije smo mnogo pričali, a malo pri tome i pljuckali. Tipkal smoi po istoj tipkovnici, no, sada smo oprezni. Držimo razmak dok radimo. Sve se promijenilo", kaže.

"Svi možemo oboljeti"

Šefica Infektivne pak naglašava kako one koji su preboljeli koronu nikako ne smijemo stigmatizirati.

"To je nešto što se apsolutno ne bi trebalo raditi, svi smo izloženi i možemo oboljeti, bolesnici imaju svoja prava, imaju svoju zaštitu i treba im se pomoći. Cijelo društvo im treba dati psihičku podršku. Naši sugrađani koji su preboljeli nisu ni za koga opasnost, a mi ostali jesmo još uvijek jedni za druge opasnost", smatra epidemiologinja dr. Alemka Markotić.

Treba destigmatizirati strah

Ivana Poslon, psihologica Zagrebačkog psihološkog društva kaže da bi osobi trebalo priznati da nas je strah.

"Na taj način ćemo destigmatizirati strah, problem će biti što nećemo znati pričati o tome, na normalan način", objasnila je Poslon i dodaje: "Ako smo mi s druge strane, isto moramo pričati, shvaćati da je to proces spoznaje i da ljudi na taj način uče".

Pitali smo i Zagrepčane kako bi se postavili prema onima koji su preboljeli koronavirus . Dok bi jedni prema izliječenoj osobi i dalje održavali distancu, drugi pak ne bi radili razliku.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr