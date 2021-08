Milijarda kuna, iznos koji smo mogli potrošiti na izgradnju dječjih vrtića, obnovu škola ili cesta, potrošen je za testiranje u koronakrizi. Rezultati testova većinom su negativni, pa se hrvatska obala još nije zacrvenjela, no iz susjednih zemalja tvrde da je Hrvatska novo žarište.

U srcu sezone turisti se testiraju na 350 lokacija. Na zagrebački punkt stigla je obitelj koja živi u Njemačkoj.

"Vraćamo se sutra i moramo se sad testirati da pređemo preko granice. Tražili smo po internetu gdje je najjeftinije. Ovdje je cijena 70 kuna, a u Dubravi 140 ili 200 kn", rekla je Sandra.

Testove od 40 do 75 kuna subvencionira država, koja je na testiranja do sada potrošila milijardu kuna. Na Zrću, jednoj od lokacija gdje se testira punom parom, odrađuju i po 2500 testova na dan.

Načelnik stožera civilne zaštite Novalja, Ivan Peranić je izjavio: "Što se tiče samih pozitivnih možemo reći da se postotci kreću od 0,2, 0,3 do 6,7 posto pozitivnih. To bi bilo po brojevima od dva, tri pa do 11, 12 dnevno."

Zbog malog udjela pozitivnih testova hrvatska je obala u narančastom, za razliku od turističkih konkurenata. Ipak, njemački podaci pokazuju da se najviše povratnika zarazilo u Španjolskoj, Turskoj pa i Hrvatskoj. Austrijski mediji upozoravaju na porast zaraženih iz Hrvatske. Tvrde to i srbijanski epidemiolozi.

"Može se reći da najveći dio dolazi iz žarišta kao što su Grčka, Crna Gora i Hrvatska, odnosno dalmatinska obala", izjavio je Branislav Todorović, epidemiolog.

"Hrvatska nije žarište"

"Hrvatska sigurno nije žarište, Hrvatska je turistička zemlja, činjenica da je izložena velikom broju dolaska turista. Rizik se može povećati, ali se nadamo da će još ovo neko vrijeme ostati tako kako jest. Naravno da možemo očekivati i pogoršanje", rekla je Iva Pem Novosel, HZJZ.

Pogoršanje koje bi nas moglo dovesti na crvenu listu, a to se, kažu stručnjaci, ne može spriječiti samo testiranjem.

Ana Mašić, voditeljica COVID ambulante je rekla: "Imamo hrvatske građane koji se testiraju na tjednoj bazi zbog posla u susjednim zemljama. Mislimo da bi jednostavnije bilo za njih da se cijepe i tako osiguraju svoje COVID putovnice."

