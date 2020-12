HDZ-ov zastupnik Ivan Ćelić uoči rasprave o interpelacije o radu Vlade tijekom koronakrize u četvrtak odbacio je oporbene kritike da Vlada njome loše upravlja te ustvrdio da je u Hrvatskoj epidemija koronavirusa pod kontrolom.

"Interpelacija je postala redoviti politički instrument oporbe kojim oni pokušavaju narušiti povjerenje građana u vladu i njezine poteze", izjavio je Ćelić novinarima u Saboru.

"Kao osoba koja dolazi iz zdravstvenog sustava u kojem radim gotovo 20 godina, mogu reći da je on u ovom trenutku prenapregnut, opterećen pandemijom kao i u ostalim zemljama, ali da je funkcionalan", kazao je. "Rekao bih da je u Hrvatskoj epidemija pod kontrolom", ustvrdio je Ćelić.

Danas je rasprava i o Nacionalnom strateškom okviru protiv raka do 2030. godine, a onkološki pacijenti ne smiju čekati pa je ustrojen i pozivni centar za njih i imenovani su i koordinatori u bolnicama. "Uspostavljen je i javnozdravstveni nadzor koji predviđa minimalno praćenje do 80 posto novodijagnosticiranih slučajeva COVID-19, a u to su uključeni su i obiteljski liječnici i studenti završnih godina medicine, kao i druge stručne osobe", pojasnio je.

Zahtjev oporbe da ih vlada mjesečno izvještava o stanju s koronakrizom Ćelić je popratio komentarom da svaka sjednica vlade započinje s tjednim izvješćima o aktualnoj epidemiološkoj situaciji i da su ona sasvim dovoljna kako bi se obavijestili građani i saborski zastupnici te da se vrlo transparentni podaci mogu vidjeti na mrežnoj stranici koronavirus.hr.

Osvrnuo se na Bernardićeve kritike

Osvrnuo se i na kritike bivšeg predsjednika SDP-a Davora Bernardića na račun premijera Andreja Plenkovića zbog upravljanja koronokrizom u kojima je, među ostalim, ustvrdio da mu je europska karijera gotova s obzirom na broj preminulih u epidemiji.

"Meni prvo na pamet pada pjesma Olivera Dragojevića 'Dobro jutro, tugo, gdje si bila ti do sad'. Bernardić još uvijek živi u nekom svom irealnom svijetu gdje sebe vidi na poziciji predsjednika SDP-a. Nisam siguran da aktualno vodstvo zna za ovu verbalnu eskapadu. Građani su o premijeru Andreju Plenkoviću svoje rekli 5. srpnja, a to je još jedan od Bernardićevih besplodnih pokušaja da pošalje poruku koju nitko od sugrađana ne može razumjeti", poručio je Ćelić.