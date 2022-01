Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u petak popodne dobili smo konkretne odgovore na pitanja za koja su nas ranije upućivali da pitamo HZZO. Iz HZZO-a su nam potom odgovorili da se obratimo HZJZ-u.

Koliko je ljudi testirano brzim antigenskim testovima (BAT) tijekom posljednja 24 sata? Koliko ih je bilo pozitivno? Kad će biti poznati podaci testiranja građana BAT-om? Pitanja su to koja smo postavili spomenutim institucijama s obzirom na to da struka ponavlja kako su brojevi novozaraženih i aktivnih slučajeva veći nego što to pokazuju PCR testiranja.

Iz HZJZ-a kažu kako je tijekom jučerašnjeg dana, 13. siječnja, "provedeno je 18.508 AG testiranja", a "bilo je pozitivno 2246 AG testiranja". O tome kada će početi slati podatke o broju BAT testiranih i pozitivnih, zajedno s podacima pozitivnih na PCR-u HZJZ nema informacija.