Od potpuno zdravog djeteta do borbe za život u samo nekoliko dana – Provjereno donosi potresne ispovijesti dviju majki čija su djeca razvila MIS-C, pretjeranu imunološku reakciju na asimptomatski preboljenu koronu.

Trebao je to biti sasvim običan dan. Temperatura koju je Ema navečer dobila do jutra će uz tabletu pasti, računala je njezina mama Tena. Mimoišla ju je čak i korona, koju su mjesec i pol ranije dobili svi u obitelji. No temperatura nije odlazila ni nakon nekoliko lijekova za snižavanje. Doktorica ih za svaki slučaj šalje na testiranje, no nalaz na koronu dolazi negativan. Emino stanje u međuvremenu je postajalo sve gore. Bolovi u trbuhu, proljev, malaksalost.

''Temperatura je samo počela rasti, vrat joj se ukočio, nije se mogla okretati po krevetu, nije mogla spavati, jecala je od bolova'', prisjeća se njezina majka. Na zaraznoj su posumnjali na streptokok, dali antibiotike i poslali ih kući, ali Emi je iz sata u sat postajalo sve gore i gore.

''Pitala me hoće li preživjeti''

''Vidjela sam da se gasi. Svakom minutom njoj se pogoršava, a ti joj ne možeš pomoći. U jednom me trenutku pitala hoće li ona to preživjeti. Ja sam se počela tresti, nisam znala što da radim'', priča mama Tena.

Kada se nakon svih simptoma počeo pojavljivati i osip, a uši postale ljubičaste, Emu su ponovno odveli u bolnicu. ''Osip je izbijao oko očiju, usta, nije mogla hodati jer je bila slaba i doktor je odmah rekao da ona mora ostati na liječenju'', priča Tena. Trenuci u kojima je čekala da joj objasne što se događa bili su, kaže, najdulji i najteži u njezinu životu, a onda je liječnica počela nabrajati: nizak tlak, dopamin za dizanje tlaka, sepsa, uvođenje centralnog katetera…

Bojala se u kakvom će stanju zateći Emu, a prizor kada je konačno ušla u sobu gdje joj dijete, prikopčano na aparate, spava sa širom otvorenim očima, urezao joj se, kaže, u pamćenje.

160 kilometara dalje, na riječkoj Kantridi, Jasminka je gledala isti prizor kao i Tena. Liječnici oko kreveta u kojem leži ono najvrednije što ima, njezino dijete: možda je meningitis, možda Kawasaki, možda je adenovirus, možda entereovirus… Sreća u nesreći bila je ta da je Jasminkina prijateljica u Londonu dio COVID tima koji se susreo s puno takve djece i dijagnoza je, nakon majčina inzistiranja da se dječaku napravi antigenski test na koronu, konačno postavljena – MIS-C.

Cijelu priču pogledajte u večerašnjem Provjerenom na Novoj TV.

